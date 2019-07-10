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10 липня 2019, середа, 17:30 138
Нерухомість 2019-07-10T18:00:02+03:00
Українські Новини
На Татарці проводять масштабну модернізацію тепломереж, міняють 1,3 км старих труб, – КМДА

На Татарці проводять масштабну модернізацію тепломереж, міняють 1,3 км старих труб, – КМДА

КМДА. Фото: прес-служба
КМДА. Фото: прес-служба

Заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв повідомив, що у Києві в мікрорайоні Татарка проводять масштабну реконструкції застарілого теплового обладнання – міняють 1,3 км старих теплових мереж, встановлюють 8 теплопунктів у будинках та 3 нових центральних теплопункти. Ці роботи дадуть змогу перепідключити 11 житлових будинків та одну школу від проблемної приватної котельні "Бонвояж" до районної котельні "Молодь" і вирішити багаторічну проблему старту опалювального сезону в цьому мікрорайоні.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

"Щороку ми мали великі проблеми з підключенням будинків до тепла на старті опалювального сезону через приватну котельню "Бонвояж", власники якої відмовлялись укладати прямі договори з мешканцями. Міська влада вирішила покласти цьому край. Ми зараз бачимо, як прокладаються нові мережі, і будинки, і школа будуть перепідключені до районної котельні "Молодь", за яку відповідає комунальне підприємство "Київтеплоенерго", – пояснив Пантелеєв.

За його словами, вже прокладено 1,1 км траси тепломережі із 1,3 км запланованих, збудовані 15 теплових камер, 10 дренажних колодязів.

"Триває будівництво 3 центральний теплових пунктів, а також встановлюються 8 індивідуальних пунктів у будинки, що дасть змогу регулювати подачу тепла залежно від погоди, щоб мешканці не переплачували за тепло", – сказав заступник голови КМДА.

На ці роботи виділено 60 млн гривень.

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