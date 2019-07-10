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10 липня 2019, середа, 17:07 230
Транспорт 2019-07-10T18:00:03+03:00
Українські Новини
У Києві інспектори з паркування почали штрафувати порушників, – КМДА

У Києві інспектори з паркування почали штрафувати порушників, – КМДА

КМДА. Фото: kyivcity.gov.ua
КМДА. Фото: kyivcity.gov.ua

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомив, що сьогодні, 10 липня, інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням, – зокрема, у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Інспектори з паркування у липні перейшли до другого етапу діяльності – фіксації у режимі фотозйомки або відеозапису порушень правил дорожнього руху, а також винесення постанов про адміністративні стягнення. Протягом останніх кількох місяців інспектори працювали у попереджувальному режимі. Нагадаємо, що у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

Отже, як працює інспекція з паркування:

  • інспектор з паркування друкуватиме повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля;
  • винесені постанови про адміністративні стягнення з доказовою базою правопорушення надсилатимуть власникам транспортних засобів рекомендованими листами протягом трьох днів із дня винесення постанови про адміністративне стягнення.
  • інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених у на місці вчинення правопорушення, адже за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

На сьогодні інспектори з паркування можуть оштрафувати за:

  • порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 1 ст. 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35  – штраф у розмірі 255 гривень;
  • порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 ст. 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, в тому числі:
    • зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;
    • зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;
    • зупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;
    • зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;
    • стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, – штраф у розмірі 510 гривень з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.

Кияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та за номером: 0-800-300-516 (довідкова служба КП "Київтранспарксервіс").

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