У Києві інспектори з паркування почали штрафувати порушників, – КМДА

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомив, що сьогодні, 10 липня, інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням, – зокрема, у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах.\r\nПро це йдеться на офіційному порталі Києва.\r\nІнспектори з паркування у липні перейшли до другого етапу діяльності – фіксації у режимі фотозйомки або відеозапису порушень правил дорожнього руху, а також винесення постанов про адміністративні стягнення. Протягом останніх кількох місяців інспектори працювали у попереджувальному режимі. Нагадаємо, що у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.\r\nОтже, як працює інспекція з паркування:\r\n\r\nінспектор з паркування друкуватиме повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля;\r\nвинесені постанови про адміністративні стягнення з доказовою базою правопорушення надсилатимуть власникам транспортних засобів рекомендованими листами протягом трьох днів із дня винесення постанови про адміністративне стягнення.\r\nінспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених у на місці вчинення правопорушення, адже за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів.\r\n\r\nНа сьогодні інспектори з паркування можуть оштрафувати за:\r\n\r\nпорушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 1 ст. 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 – штраф у розмірі 255 гривень;\r\nпорушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 ст. 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, в тому числі:\r\n\r\nзупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків;\r\nзупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків;\r\nзупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;\r\nзупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків;\r\nстоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, – штраф у розмірі 510 гривень з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.\r\n\r\n\r\n\r\nКияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та за номером: 0-800-300-516 (довідкова служба КП "Київтранспарксервіс").