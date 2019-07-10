У Києві інспектори з паркування почали штрафувати порушників, – КМДА

Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомив, що сьогодні, 10 липня, інспектори з паркування працюють у центральній частині міста, де спостерігається найбільша проблема з паркуванням, – зокрема, у Печерському, Шевченківському та частково Голосіївському районах.

Про це йдеться на офіційному порталі Києва.

Інспектори з паркування у липні перейшли до другого етапу діяльності – фіксації у режимі фотозйомки або відеозапису порушень правил дорожнього руху, а також винесення постанов про адміністративні стягнення. Протягом останніх кількох місяців інспектори працювали у попереджувальному режимі. Нагадаємо, що у Києві також розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях спільно з Патрульною поліцією Києва.

Отже, як працює інспекція з паркування:

інспектор з паркування друкуватиме повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, яке розміщується на лобовому склі автомобіля;

винесені постанови про адміністративні стягнення з доказовою базою правопорушення надсилатимуть власникам транспортних засобів рекомендованими листами протягом трьох днів із дня винесення постанови про адміністративне стягнення.

інспектори з паркування не мають права брати готівку в рахунок оплати паркування або в рахунок оплати штрафів, накладених у на місці вчинення правопорушення, адже за це передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів.

На сьогодні інспектори з паркування можуть оштрафувати за:

порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 1 ст. 122 КУПАП) – розміщення автомобіля в зоні дії знаків 3.34 та 3.35 – штраф у розмірі 255 гривень;

порушення правил зупинки та стоянки автомобіля (ч. 3 ст. 122 КУПАП) – розміщення автомобіля, що створює перешкоди дорожнього руху або загрозу безпеці руху, в тому числі: зупинка ближче 30 метрів від посадкових майданчиків громадського транспорту або від дорожнього знаку такої зупинки з обох боків; зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків; зупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду; зупинка на перехрестях та ближче 10 метрів від них з обох боків; стоянка у місцях, де створює перешкоду для руху пішоходів, – штраф у розмірі 510 гривень з тимчасовим затриманням (евакуацією) автомобіля.



Кияни мають змогу залишати інформацію про порушення паркування через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати до поліції на номер 102 та за номером: 0-800-300-516 (довідкова служба КП "Київтранспарксервіс").