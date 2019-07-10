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10 липня 2019, середа, 17:00 372
Зовнішня політика 2019-07-10T17:07:53+03:00
Українські Новини
ЄС офіційно передав Україні новий саркофаг на Чорнобильській АЕС

ЄС офіційно передав Україні новий саркофаг на Чорнобильській АЕС

Саркофаг. Фото: European Union in Ukraine/Facebook
Саркофаг. Фото: European Union in Ukraine/Facebook

Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, побудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС), повідомляє представництво ЄС в Україні Facebook.

Постійний саркофаг на ЧАЕС був переданий в експлуатацію українській стороні, і відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофага, побудованого відразу після аварії.

"ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофага – нового безпечного конфайнменту, який побудували на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року. Ця найбільша у світі мобільна металоконструкція стала результатом понад 20 років планування та будівництва, а також величезних зусиль України і міжнародного співтовариства", – йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський, який відвідав Чорнобильську зону 10 липня, зазначив у своєму Twitter, що вже підписав указ, який стане початком перетворення зони відчуження на одну з точок росту нової України.

Зеленський зазначив, що спочатку буде створений "зелений коридор" для туристів та зняті передумови для корупції. Зеленський також підкреслив, що не буде більше "заборон знімати відео і інших подібних дурниць".

"Давайте, нарешті, припинимо відлякувати людей, відвідувачів, перетворимо Зону відчуження в науковий і майбутній туристичний магніт. Зробимо тут землю свободи, яка стане одним із символів нової України – без корупції і дурних заборон, з інвестиціями і майбутнім", - заявив президент.

Як повідомляє uaprom, новий безпечний саркофаг повністю закрив перше укриття, побудоване над 4-м енергоблоком ЧАЕС у 1986 році. Конструкція покликана стримувати радіоактивне випромінювання в найближчі 100 років. Нова ізоляційна споруда вартістю 1,5 мільярда євро будувалася 9 років: вона стала найбільшою наземною пересувную металоконструкцією в світі. Її розміри – 165 м довжиною, 260 м завширшки і 110 м заввишки. Для його виготовлення було використано понад 2 000 тонн високоякісного листа виробництва МК "Азовсталь" (входить у групу "Метінвест").

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