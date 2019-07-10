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10 липня 2019, середа, 16:45 12
Європа 2019-07-10T17:30:01+03:00
Українські Новини
У Норвезькому морі на місці аварії радянської атомної підводного човна знайшли витік радіації

У Норвезькому морі на місці аварії радянської атомної підводного човна знайшли витік радіації

Підводний Човен
Підводний Човен "Комсомолець". Фото: @Straalevernet

Норвезькі дослідники виявили можливий витік радіації на місці аварії радянської атомної підводного човна К-278 "Комсомолець" в Норвезькому морі.

Про це, посилаючись на місцевий телеканал ТV2, повідомила Медуза.

8 липня фахівці, що знаходяться на борту дослідницького судна "G.O. Sars", взяли проби води з вентиляційної труби на підводному човні. Попереднє дослідження показало, що рівень радіації в 100 тисяч разів перевищує рівень радіації в чистій морській воді.

Всього дослідники взяли три проби води, в двох з них перевищення рівня радіації не виявлено.

Глава експедиції Хільда ​​Еліза Хельдал зазначила, що це попередні результати, всі зразки додатково перевірять після закінчення експедиції. Вона додала, що витік радіації не загрожує рибальству в цьому районі.

Атомний підводний човен К-278 "Комсомолець" з підвищеною глибиною занурення затонув 7 квітня 1989 року після пожежі. З 69 членів екіпажу загинули 42 людини. Реактор підводного човна заглушили, при цьому в торпедних апаратах залишилися протичовнові ракети з ядерною бойовою частиною.

Нагадаємо, в Росії потонула секретна підводний човен загинули 14 осіб: на ній сталася пожежа.

Тим часом, Люк Бессон зніме фільм про затонулий підводний човен "Курськ".

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