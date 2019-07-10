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10 липня 2019, середа, 16:35 15
Економіка 2019-07-10T17:30:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" планує розпочати реалізацію активних фармацевтичних інгредієнтів до 2020

"Фармак" планує розпочати реалізацію активних фармацевтичних інгредієнтів до 2020

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" (Київ) планує розпочати реалізацію активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) до 2020 року.

Про це журналістам сказав виконавчий директор компанії Володимир Костюк, передають Українські Новини.

"Щодо Шостки у нас плани хороші, ми зараз перебуваємо на етапі реєстрації наших субстанцій, не ми вносимо зміни в реєстрацію, а наші партнери, з якими ми плануємо працювати, вносять наші альтернативні субстанції в своє реєстраційне досьє - це різні країни і країни СНД і Європи. Ми плануємо виробляти субстанції не тільки для наших потреб, а також робити бізнес на базі заводу в Шостці", - сказав він.

Зі слів Костюка, на сьогодні завод у Шостці працює на 80% своєї потужності і забезпечує організацію субстанціями.

"Плануємо розвивати там потужності й інвестувати в розвиток потужностей. Що стосується внесення змін нашими партнерами, то я думаю, що це буде кінець цього року", - уточнив він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій за рік.

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