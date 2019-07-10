Мураєв під російськими санкціями бреше українцям про мир, – Макарівський

Політик Євген Мураєв знаходиться під російськими санкціями, і тому всі його обіцянки встановити мир – це обман українців. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний консультант Володимир Макарівський.

"Євген Мураєв в нещодавньому своєму інтерв'ю, яке він дав Дмитру Гордону, багато розповідав про мирні ініціативи і про те, як "він і його партія "зможуть принести довгоочікуваний мир" в Україну. Проте всі його обіцянки, плани і наміри не варті і ламаного гроша. Він відверто бреше своєму виборцю і маніпулює його бажанням якнайшвидшого припинення військового конфлікту на Донбасі. Саме тому і орієнтується Мураєв на східний електорат, який особливо втомився від війни у себе в регіоні", – зазначив Макарівський.

На його думку, втім, спокушатися Мураєву не варто, оскільки у його політичної сили є вкрай низькі показники з усіх рейтингів.

"Вони не просто не проходять в Раду – число їхніх прихильників настільки низьке, що ставить під сумнів у принципі існування цього політичного об'єднання", – констатував експерт.

Він нагадав, що і сам Мураєв, і багато його однопартіців знаходяться під санкціями Росії і їм заборонений в'їзд на територію РФ.

"Так яким чином він збирається налагоджувати мир, якщо елементарно не зможе брати участь ні в яких переговорах, якщо на них просто не пустять? Брехня і маніпуляція – більше за його словами нічого не приховується. Вони з соратниками роблять відчайдушні спроби пробитися в парламент всіма правдами і (переважно) неправдами. І готові годинами говорити те, що, на їхню думку, хоче почути електорат. От тільки не врахували, що виборців обіцялками вже не купити. Люди будуть голосувати тільки за тих, у чиїх руках є дієві важелі та способи встановлення миру, а не порожні слова", – підсумував Володимир Макарівський.