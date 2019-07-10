Зеленський підтримав репресії проти мирних ініціатив, – Якубін

Політолог Олексій Якубін заявив, що Президент України Володимир Зеленський продовжує традиції свого попередника Петра Порошенка. Глава держави засуджує мирні ініціативи та підтримує радикалів в їх загрози.

Про це Якубін повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Схоже, що новий Президент фактично продовжив кращі традиції свого попередника Петра Порошенка. Зеленський теж почав засуджувати мирні ініціативи, схвалює загрози радикалів проти незгодних і мабуть дає вказівки завести кримінальні справи на тих, хто говорить про прямі переговори для встановлення миру. Ну або його офіс, так його виставляє. Приклад анонсу телемосту "Давайте поговоримо" між Росією та Україною – показовий. Президент країни виступив різко проти ідеї відновлення публічного громадянського діалогу для зменшення ескалації і як результат, - вирішення конфлікту між країнами. А як без діалогу, хоча б у вигляді телемосту, можна говорити про мир?" – написав політолог.

Він упевнений, що Зеленський своєю заявою схвалив загрози радикалів стосовно журналістів телеканалу, який запропонував телеміст.

"Фактично Зеленський, не заступився за журналістів, а "спустив псів війни" на телеканал та його співробітників, хоча за Конституцією повинен бути гарантом дотримання прав людини. Тобто, як мінімум, не повинен закликати до розправи над журналістами, а навпаки – вимагати покарання для безчинствують радикалів. Додамо для повноти картини ще й ситуацію з Медведчуком. Як би до нього не ставилися деякі люди в нашому суспільстві, а цей політик зміг вперше за багато місяців звільнити чотирьох полонених. В іншій країні – йому б орден дали. Адже Медведчук зробив те, чого довго не могли зробити ні тоді за Порошенка, ні тепер вже за Зеленського. Але президент публічно засудив дії Медведчука, фактично звинуватив у тому, що Медведчук витягнув з полону майже 500 українців і продовжує це робити", – додав політолог.

Експерт зазначив, що частина політиків у країні говорить про те, що українцям необхідні прямі переговори для встановлення миру.

"Але й тут влада публічно засуджує навіть обговорення прямих переговорів. При цьому окрім планування чергових переговорів у "нормандському форматі" і – давайте будемо реалістами – відверто смішного "запрошення" приєднатися до них Дональда Трампа і Терези Мей Зеленський нічого запропонувати не може. А це – знову ж таки, шлях Порошенка, який вже завів того в нікуди. Зараз саме туди ж прямує новий Президент. Виходить, тих, хто робить кроки до миру, влада засуджує. А сама ж в цьому напрямку не рухається. Упевнений, що такій позиції Зеленського – сам мир встановити не можу, іншим не даю бо вони є політичними конкурентами – українці дадуть адекватну оцінку на виборах, адже "Слуга народу" – це "колективний аватар Зеленського", – резюмував Олексій Якубін.