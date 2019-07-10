Тімоті Снайдер: потрібно запровадити українську російську мову із власними стандартами

Дослідник Східної Європи, автор книги "Чорна земля" Тімоті Снайдер вважає, що потрібно запровадити українську російську мову із власними стандартами.\r\nПро це Снайдер сказав в інтерв'ю "Громадському".\r\nЯ - за українізацію. Вважаю, що повинна існувати мова, якою говорять у політиці і публічному житті, і цією мовою має бути українська.\r\nЯкби це залежало від мене, то я би хотів, щоб у приватному житті між собою українські дипломати говорили українською, а не російською. Щоб українські вчителі на перервах спілкувалися українською, а не російською. Щоб українські політики говорили між собою українською. Щоби президент на зустрічах з українським бізнесом говорив українською.\r\nЯкби це залежало від мене, то в суспільному житті було б більше української.\r\nОднак, якщо у вашій країні існує важлива друга мова, - і так буває деінде у світі - то ви повинні мати якусь власність над цією мовою.\r\nУкраїнська ситуація вкрай незвичайна. Ненормально, коли у вас є ще одна важлива мова, але не ви визначаєте її стандарти і правила.\r\nСвітова норма - це коли ви самі пишете власні словники, підручники, самі обираєте правила правопису та граматику. Я говорю американською англійською. І з першого погляду можу сказати, чи текст написаний британською англійською чи американською. Я пропоную зробити так, як це відбувається у світі.\r\nІншими словами, Україна дає Росії абсолютно неприродну перевагу, не створюючи стандарт російської мови в Україні самостійно, не створюючи власні словники російської мови для України. Це означає, що українці не можуть сказати, звідки російськомовна людина - з Росії чи з України.\r\nКрім того, це дозволило б українцям говорити російською так, як не говорять у Росії. Ви б дозволили українським журналістам, студентам писати українською версією російської.\r\nЯ говорив про це в 2014-му. Це важливо для мене не тому, що мені важлива російська мова, а тому що для мене важлива Україна, і щоб в Україні були інститути, які дозволяли мові та культурі нормально розвиватися.\r\nАле є ще один аспект: це наступальна зброя. Це не просто захист. Якщо ви самі визначаєте стандарти російської мови в Україні, то захищаєте себе від Росії та створюєте можливість наступальних політичних дій проти Росії.\r\nПросто зараз Росія каже всім, що Україна - репресивна країна. Якби у вас була офіційна українська версія російської мови, це був би вагомий аргумент проти російської пропаганди.\r\nВи також можете сказати - насправді ми підтримуємо російську мову, і висловити ще один правдивий аргумент: у Росії немає свободи слова, а отже хтось інший повинен потурбуватися про свободу висловлювання російською.\r\nУ нас є свобода слова, отож і ми можемо бути місцем, де російською говорять вільно. Це було би не тільки правдою, а й чудовим аргументом для Заходу, який не зовсім розуміє ситуацію в Україні.\r\nЯкби Державний інститут російської мови існував, він мав би три складники.\r\nПерший - створення стандарту української версії російської мови та відповідні словники і підручники.\r\nДругий - ви би надавали притулок письменникам, які приїздять з країн, де говорять російською: чи це Казахстан, Азербайджан або ж сама Росія.\r\nІ, по-третє, ви б могли розповідати про Росію. І тут я бачу можливість для України використати на свою користь те, що в Україні знають російську.