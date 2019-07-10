Асоціації виробників "зеленої електроенергії" подають апеляцію на рішення Окружного суду щодо тарифів "Укренерго"

Асоціації виробників електроенергії з відновлюваних джерел готуються подавати позови в апеляційні суди, щоб домогтися скасування рішення Окружного адміністративного суду Києва, який зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. На думку виробників "зеленої" електроенергії, це рішення суду веде до знищення галузі (невиплат станцій в рамках "зеленого тарифу").

"Наскільки мені відомо, вже подані позови в апеляційні суди від НКРЕКУ і "Укренерго", також компанії - учасники нашої Асоціації будуть подавати від себе позови на залучення їх до справи в якості третьої сторони, яка безпосередньо недоотримує прибуток у результаті цього рішення, тобто має наслідки і вплив безпосередньо для себе", - повідомила директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик. За її словами, виробники "зеленої" електроенергії в таких справах будуть третьою стороною конфлікту, і юристи вже готують позовні заяви.

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення про зупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 07.06.2019 № 954 від 07.06.2019 № 955. НКРЕКУ подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення тарифів НЕК "Укренерго".