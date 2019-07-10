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10 липня 2019, середа, 15:38 339
Політика 2019-07-10T16:00:14+03:00
Українські Новини
Асоціації виробників "зеленої електроенергії" подають апеляцію на рішення Окружного суду щодо тарифів "Укренер

Асоціації виробників "зеленої електроенергії" подають апеляцію на рішення Окружного суду щодо тарифів "Укренерго"

Асоціації виробників електроенергії з відновлюваних джерел готуються подавати позови в апеляційні суди, щоб домогтися скасування рішення Окружного адміністративного суду Києва, який зупинив дію постанов НКРЕКП №954 та №955, якими були встановлені тарифи для ДП "НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. На думку виробників "зеленої" електроенергії, це рішення суду веде до знищення галузі (невиплат станцій в рамках "зеленого тарифу").

"Наскільки мені відомо, вже подані позови в апеляційні суди від НКРЕКУ і "Укренерго", також компанії - учасники нашої Асоціації будуть подавати від себе позови на залучення їх до справи в якості третьої сторони, яка безпосередньо недоотримує прибуток у результаті цього рішення, тобто має наслідки і вплив безпосередньо для себе", - повідомила директор з розвитку Української асоціації відновлюваної енергетики Олена Колтик. За її словами, виробники "зеленої" електроенергії в таких справах будуть третьою стороною конфлікту, і юристи вже готують позовні заяви.

Як повідомлялося раніше, Окружний адміністративний суд міста Києва прийняв рішення про зупинення дії постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 07.06.2019 № 954 від 07.06.2019 № 955. НКРЕКУ подала апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва про призупинення тарифів НЕК "Укренерго".
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