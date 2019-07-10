Тариф на послуги "Укренерго" можна знизити за рахунок перегляду енергобалансу, – Дмитро Марунич

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) може зменшити тариф на послуги "Укренерго" за рахунок перегляду прогнозного енергобалансу.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у коментарі журналісту.

"У тарифі для "Укренерго" є дві речі. Перше – не зовсім коректно посчитанный прогнозний баланс на поточний рік. Там завищена частка альтернативної генерації. Тому що за рахунок цього тарифу оплачуються в тому числі й ВДЕ. Це основний елемент. Якщо ми переглянемо прогнозний баланс, зменшимо цю частку, нам просто потрібно буде менше грошей на покриття цієї ситуації", - сказав Марунич.

Експерт нагадав, що тариф на передачу електричної енергії та послуги з диспетчерського управління "Укренерго" різко зріс з 1 липня. В свою чергу він буде провокувати зростання тарифу на електроенергію для кінцевих споживачів, тому її необхідно знизити. Він також висловив надію, що галузевий Регулятор знайде шляхи для коригування тарифу.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, у відповідності з прийнятим в 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно із законом, нова модель передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на 2-е півріччя 2019 року. Вказані постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.