підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • Тариф на послуги "Укренерго" можна знизити за рахунок перегляду енергобалансу, – Дмитро Марунич
10 липня 2019, середа, 15:16 144
Економіка 2019-07-10T16:00:02+03:00
Українські Новини
Тариф на послуги "Укренерго" можна знизити за рахунок перегляду енергобалансу, – Дмитро Марунич

Тариф на послуги "Укренерго" можна знизити за рахунок перегляду енергобалансу, – Дмитро Марунич

Дмитро Марунич. Фото: politnavigator.net
Дмитро Марунич. Фото: politnavigator.net

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) може зменшити тариф на послуги "Укренерго" за рахунок перегляду прогнозного енергобалансу.

Про це заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич у коментарі журналісту.

"У тарифі для "Укренерго" є дві речі. Перше – не зовсім коректно посчитанный прогнозний баланс на поточний рік. Там завищена частка альтернативної генерації. Тому що за рахунок цього тарифу оплачуються в тому числі й ВДЕ. Це основний елемент. Якщо ми переглянемо прогнозний баланс, зменшимо цю частку, нам просто потрібно буде менше грошей на покриття цієї ситуації", - сказав Марунич.

Експерт нагадав, що тариф на передачу електричної енергії та послуги з диспетчерського управління "Укренерго" різко зріс з 1 липня. В свою чергу він буде провокувати зростання тарифу на електроенергію для кінцевих споживачів, тому її необхідно знизити. Він також висловив надію, що галузевий Регулятор знайде шляхи для коригування тарифу.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, у відповідності з прийнятим в 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно із законом, нова модель передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринку "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом Акціонерного товариства "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, якими були встановлені тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на 2-е півріччя 2019 року. Вказані постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.

Більше новин про: НКРЕКП Електроенергія Укренерго Дмитро Марунич Фонд енергетичних стратегій

Архів
Новини
Допит Цеголка про зникнення обладнання з ситуаційної кімнати АП засекретили 16:15
Зеленський підтримав репресії проти мирних ініціатив, – Якубін 16:09
Тімоті Снайдер: потрібно запровадити українську російську мову із власними стандартами 16:04
Затриманий чоловік, що розпорошив в обличчя Березі сльозогінний газ 15:43
Асоціації виробників "зеленої електроенергії" подають апеляцію на рішення Окружного суду щодо тарифів "Укренерго" 15:38
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації 16:56
більше новин
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok