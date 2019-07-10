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10 липня 2019, середа, 14:25 152
Економіка 2019-07-10T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Укргідронерго" збільшить прибуток на 800 млн гривень завдяки запуску нового ринку

"Укргідронерго" збільшить прибуток на 800 млн гривень завдяки запуску нового ринку

Гідроелектростанція (ілюстрація). Фото: ecotechnica.com.ua
Гідроелектростанція (ілюстрація). Фото: ecotechnica.com.ua

Чистий прибуток державного підприємства (ДП) "Укргідроенерго" зросте на 0,8 млрд гривень до 2,6 млрд гривень, дохід від реалізації збільшиться на 1,6 млрд гривень – до 7,6 млрд гривень. Кабінет Міністрів України вніс відповідні зміни до фінансового плану компанії на поточний рік.

Про це йдеться у розпорядженні №479-р, яке було прийнято на засіданні Кабміну 5 липня, повідомила прес-служба "Укргідроенерго".

"Затвердження скоригованого фінансового плану дозволить вести господарську діяльність "Укргідроенерго" в нових умовах ринку електричної енергії, забезпечуючи стабільну прибуткову діяльність товариства", - повідомила прес-служба держпідприємства.

Суттєве підвищення доходу та чистого прибутку "Укргідроенерго" безпосередньо пов’язано із значним зростанням тарифу на електроенергію, вироблену держпідприємством, внаслідок запровадження реформи ринку електроенергії. Середня ціна електроенергії ДП "Укренерго" після старту реформи зросла на 47% - з 0,7 грн за кВт-г, до 1,1 грн за кВт-г.

Збільшення доходу та чистого прибутку ДП "Укргідроенерго" внаслідок зростання вартості реалізуємої електроенергії також забезпечить підвищення доходів бюджетів. Зміненим фінпланом передбачено збільшення загальної суми надходжень податків та зборів від "Укргідроенерго" до державного та місцевих бюджетів на 0,4 млрд гривень до 2,8 млрд гривень.

Нагадаємо, з 1 липня розпочався другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Реалізація передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі.

ДП "Укргідроенерго" - найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні, до складу якої входять 10 станцій. Станом на початок року сумарна встановлена потужність гідроагрегатів компанії складала 5 758 МВт.

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