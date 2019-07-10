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10 липня 2019, середа, 13:15 346
Транспорт 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві почали евакуювати неправильно припарковані машини, - Кличко

У Києві почали евакуювати неправильно припарковані машини, - Кличко

Евакуація авто. Фото: прес-служба КМДА
Евакуація авто. Фото: прес-служба КМДА

У Києві почали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передає сайт мера Києва.

За його словами, особлива увага інспекторів та поліції - до машин, залишених на смугах громадського транспорту.

"Центр організації дорожнього руху столиці спільно з Патрульною поліцією Києва працюють над упорядкуванню руху громадського транспорту. Сьогодні зранку масово евакуювали автомобілі на бульварі Шевченка - від Бессарабської площі до Площі Перемоги і з протилежного боку. І це - не одноденна акція і не єдина вулиця, де тепер працюють інспектори, поліція та евакуатори", - наголосив Віталій Кличко.

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