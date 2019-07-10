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10 липня 2019, середа, 12:50 241 Документ
Політика 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
ГПУ офіційно підтвердила, що Янукович не має відношення до "конфіскованих" 1,5 млрд доларів, - адвокати

ГПУ офіційно підтвердила, що Янукович не має відношення до "конфіскованих" 1,5 млрд доларів, - адвокати

Віктор Янукович не є фігурантом (підозрюваним або свідком) кримінального провадження, в рамках якого засекреченим рішенням Краматорського суду були нібито конфісковано 1,5 млрд доларів. Це випливає з офіційної відповіді Генпрокуратури України на запит АТ AVERLEX, що представляє інтереси четвертого Президента України.

Відповідь ГПУ була опублікована в рамках розгорнутого інтерв'ю Віталія Сердюка фахового видання "Юридична Практика".

"Така відповідь Генеральної прокуратури підтверджує, що Віктор Янукович ніколи не був ні підозрюваним, ні навіть свідком у справі про конфісковані 1,5 млрд доларів. Всі ті голослівні і брехливі заяви Юрія Луценка, в тому числі і з трибуни ООН, про нібито причетність до цих грошей Віктора Януковича, були відвертою брехнею. З цією метою і було засекречено рішення Краматорського суду про конфіскацію цих коштів", - заявив адвокат АО AVERLEX Віталій Сердюк.

Адвокатське об'єднання вже більше року намагається домогтися оприлюднення всіх документів даної кримінальної справи, щоб громадськість дізналася правду, а також буде домагатися притягнення до відповідальності Генерального прокурора Юрія Луценка за поширення завідомо неправдивої інформації.

"Також ще раз хотів би підкреслити, що Генпрокуратура офіційно повідомила, що Віктор Янукович не є обвинуваченим у жлдних економічних чи корупційних кримінальних справах в Україні", - зазначив Віталій Сердюк.

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