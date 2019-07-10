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10 липня 2019, середа, 12:33 434
Політика 2019-07-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий

Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий

Андрій Садовий
Андрій Садовий

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" лідер "Самопомочі" назвав умови, при яких можливий телеміст між Україною і Росією - "коли українська студія буде звільнена від окупантів у Сімферополі, а Путін буде давати коментарі по скайпу з суду в Гаазі".

Садовий зазначає, що спроби провести такі телемости, а також проросійську пропаганду, якою рясніє ефір куплених соратником Медвечука медіа, їх треба націоналізувати або позбавити ліцензії на мовлення.

"На це були підстави ще з 2018 року, але голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення, обраний за квотою Порошенко, відмовлявся ставити питання на обговорення", - заявляв раніше Садовий. Сьогодні, на думку політика, цим рішенням має займатися РНБО.
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