Телеміст можливий, якщо наша студія в Сімферополі, а Путін включається з Гааги, - Садовий

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" лідер "Самопомочі" назвав умови, при яких можливий телеміст між Україною і Росією - "коли українська студія буде звільнена від окупантів у Сімферополі, а Путін буде давати коментарі по скайпу з суду в Гаазі".

Садовий зазначає, що спроби провести такі телемости, а також проросійську пропаганду, якою рясніє ефір куплених соратником Медвечука медіа, їх треба націоналізувати або позбавити ліцензії на мовлення.

"На це були підстави ще з 2018 року, але голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення, обраний за квотою Порошенко, відмовлявся ставити питання на обговорення", - заявляв раніше Садовий. Сьогодні, на думку політика, цим рішенням має займатися РНБО.