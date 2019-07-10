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10 липня 2019, середа, 12:13 222
Політика 2019-07-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
Конкуренція на новому ринку електроенергії сприятиме зниженню тарифів, - Трохимець

Конкуренція на новому ринку електроенергії сприятиме зниженню тарифів, - Трохимець

Новий ринок електроенергії працює успішно і в перспективі конкуренція забезпечить зниження цін на електроенергію. Про це заявив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець в ефірі телеканалу ZIK.

За словами експерта, з запуском ринку електроенергії нічого катастрофічного не сталось, попри апокаліптичні прогнози противників його запровадження. Ринок вже дев’ять днів працює успішно.

"Ні зростання ціни, ніяких техногенних катастроф, ніяких збоїв. І от сьогодні вже 9 липня, це дев'ятий день роботи нового ринку. Електроенергетична система – це система, яка б відчула будь-які проблеми одразу, в перші секунди. Якщо ми вже дев’ять днів живемо, і нічого екстраординарного не відбулося, значить, все працює добре і працюватиме далі добре", - сказав Трохимець.

Президент Асоціації енергетики також вказав на збереження стабільних цін на електроенергію з 1 липня та наголосив, що конкуренція на ринку в подальшому сприятиме їх зниженню.

"Ринок – це конкуренція. Конкуренція завжди знижує вартість товару, якщо вона присутня. До ринку ніякої конкуренції не було. Той, хто транспортував електричну енергію, той же її і продавав. І він не був жодним чином зацікавлений в допуску до своїх мереж когось іншого. Сьогодні власник мереж уже зацікавлений, щоб в його мережі приходили інші постачальники і постачали свій товар, свою електричну енергію кінцевим споживачам. А це однозначно в перспективі буде знижувати вартість електричної енергії", - констатував Трохимець.

Зокрема, він звернув увагу, що на перших проведених аукціонах тарифи на електроенергію з теплових електростанцій було знижено на 13%, відповідно і кінцеві споживачі отримали нижчу ціну.

"Ми побачили, що не те що не відбулося зростання тарифів для підприємств, а перші аукціони показали зниження тарифу, зокрема з теплових електростанцій, які найбільше звинувачували в тому, що вони нібито зловживають своїм монопольним, навіть не монопольним, а олігопольним становищем, підвищуючи свої ціни. Але вони в перших же аукціонах знизили ту ціну, яка раніше була регульована для них, на 13%. Відповідно і кінцевий споживач отримав нижчу ціну", - повідомив Трохимець.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.
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