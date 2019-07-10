"Фармак" залучив у ЄБРР кредит €15 млн для розширення виробництва

Великий виробник лікарських препаратів компанія "Фармак" залучив у Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) кредит в сумі до 15 млн євро для розширення виробництва і діяльності в сфері досліджень і розробок, а також реалізацію заходів з енергоефективності.

Підписання кредитної угоди відбулося 10 липня в офісі ЄБРР, передають Українські Новини.

"Ми з ЄБРР працюємо з 2006 року, і за цей період нам вдалося реалізувати багато проектів. На сьогоднішні було залучено 72 млн євро, і це четверта частина від наших інвестицій за останні 20 років. Я з упевненістю можу сказати, що це наш стратегічний і надійний партнер", - зазначив виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

Згідно з інформацією ЄБРР, цей кредит буде використано на розширення діяльності в сфері досліджень і розробки, що буде сприяти розвитку інновацій, впровадженню передової галузевої практики і стимулюванню конкуренції серед українських фармацевтичних виробників.

При цьому реалізація заходів щодо підвищення енергоефективності, зокрема впровадження комплексної системи автоматизації та енергетичного менеджменту та реконструкція спеціалізованого обладнання, зробить "Фармак" більш конкурентоспроможним на місцевому та міжнародних ринках.

"5-річний кредит ЄБРР буде використано на розширення виробництва рідких дозованих лікарських форм і модернізацію лабораторій компанії.

Розширення діяльності в сфері досліджень і розробок, а також виробничих потужностей дозволить АТ "Фармак" розробляти і виробляти нові власні формули ліків і виконувати відповідні стандарти ЄС, завдяки чому компанія зможе краще конкурувати на міжнародних ринках і збільшувати свій експорт", - наголошується в інформації ЄБРР .

Кредит супроводжується грантом програми ЄБРР "Центр фінансування і передачі технологій у сфері кліматичних змін" (FINTECC) на оплату енергетичного аудиту виробничих потужностей компанії.

Метою програми FINTECC є передача технологій у сфері пом'якшення кліматичних змін й адаптації до них.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.