ЦВК вперше з часів незалежності відмовилася друкувати виборчу інформацію у місцевій пресі, - НСЖУ

Центральна виборча комісія не передбачила у кошторисах Окружних виборчих комісій видатків на оприлюднення в регіональних і місцевих газетах інформації про діяльність окружкомів, зокрема, формування складів дільничних виборчих комісій. Це є порушенням Закону України "Про вибори народних депутатів України" та не сприяє публічності і прозорості виборчого процесу переконані в Національній спілці журналістів України.

"Редактори місцевих газет з усієї України обурені, що напрацьований порядок оприлюднення важливих рішень окружних виборчкомів не діє, відповідно, громадяни в райцентрах та селах не зможуть дізнатися про членів дільничних комісій і про виборчі програми кандидатів", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко. "Так само важливо, що в мовах бідності українських ЗМІ, місцеві газети позбавлені можливості заробити не на публікації "джинси" чи пропаганди, а легальної офіційної інформації."

Зокрема, колективного листа до голови ЦВК Тетяни Сліпачук надіслали редактори львівських газет, які видаються на території виборчого округу 120 ("Народна думка" Городоцького району, "Наш край" Мостиського району "Голос Самбірщини" Самбірського району). Журналісти наполягають на "оприлюдненні в місцевих друкованих ЗМІ передбаченої чинним українським законодавством інформації задля забезпечення демократичності і прозорості виборчого процесу".

Також місцеві журналісти звинувачують ЦВК у прийняті самочинних рішень і спробі вивільнити кошти, призначені на оприлюднення інформації у місцевій пресі, на інші цілі.

"Хто ж уповноважив ЦВК у такий спосіб порушувати законодавство, самочинно визначати, в яких друкованих виданнях публікувати інформацію, передбачену Законом України?" – обурюється секретар НСЖУ, головний редактор газети "Обрії Ізюмщини" Костянтин Григоренко. "Хто із посадовців прийняв рішенням оптимізувати кошториси окружних виборчих комісій і на які цілі спрямовані вивільнені кошти?"

У НСЖУ закликають Центрвиборчком, незважаючи на напругу, викликану дочасністю парламентських виборів, усе ж дозволити окружним виборчим комісіям публікувати потрібну офіційну інформацію в місцевій пресі.