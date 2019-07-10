Поліція вилучила 11 гранат у парку в центрі Львова

Співробітники поліції 9 липня вилучили 11 сучасних гранат з запалами у парку "Піскові озера" в центрі Львова.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.\r\nІнформація про виявлення боєприпасів надійшла в 19:40.\r\nБуло вилучено 8 гранат РГД і 3 гранати Ф-1.\r\nВсі вони були з запалами.\r\nГранати перебували в пакеті.\r\nБоєприпаси направлені на експертизу.\r\nПоліція почала кримінальне розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибухонебезпечними речовинами).\r\nСанкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.\r\nПроводиться досудове розслідування, поліція встановлює походження боєприпасів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з центральних вулиць Рівного.