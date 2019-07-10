Поліція вилучила 11 гранат у парку в центрі Львова

Співробітники поліції 9 липня вилучили 11 сучасних гранат з запалами у парку "Піскові озера" в центрі Львова.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

Інформація про виявлення боєприпасів надійшла в 19:40.

Було вилучено 8 гранат РГД і 3 гранати Ф-1.

Всі вони були з запалами.

Гранати перебували в пакеті.

Боєприпаси направлені на експертизу.

Поліція почала кримінальне розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибухонебезпечними речовинами).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.

Проводиться досудове розслідування, поліція встановлює походження боєприпасів.

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня поліція затримала чоловіка з гранатою на одній з центральних вулиць Рівного.