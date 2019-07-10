підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.4 29.1
˟
10 липня 2019, середа, 10:17 12
Політика 2019-07-10T11:15:02+03:00
Українські Новини
Україна витратила на інформзахист в 10 разів більше, ніж на захист прав людини

Україна витратила на інформзахист в 10 разів більше, ніж на захист прав людини

Починаючи з 2017 року Міністерство інформаційної політики за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 млн гривень.

Про це йдеться у звітах державного казначейства, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Економічна правда.

Наголошується, у 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень.

Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.

Цього року на захист інформаційного простору встигли витратити 9,1 мільйона. Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів. Загальні витрати на Мінінфорполітики сягнуть 545 мільйонів гривень.

Згідно зі звітом про виконання бюджетної програми минулого року, найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на

  • виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
  • розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
  • проведення різноманітних публічних заходів як в Україні, так і за її межами, у тому числі медіа-мостів - 51,5 млн грн.

У звіті міністерство зазначає, що протягом 2018 року на належному рівні організувало проведення заходів щодо захисту інформаційного простору. А саме провело обговорення питання інформаційної безпеки на міжнародному рівні, а також створило базу навчальних матеріалів із медіаграмотності.

В прикордонних містах організовувало фестивалі та виставки, перегляди патріотичних фільмів.

З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали відкрити справу стосовно "Мінстеця".

"Мінстець" буде рекламувати Україну на CNN за 15,4 мільйонів.

Більше новин про: Міністерство інформаційної політики Захист прав людини Захист інформації

Архів
Новини
В США через проблеми з двигуном пасажири рейсу опинились на волосок від смерті 11:39
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
Рейтинг платформи Бойка перевалив за 14%, "Опоблок" Ахметова не проходить 11:10
Курс рубля в обмінниках впав 11:00
Електропостачання "Води Донбасу" відновили 10:45
більше новин
Російський військовий корабель зайшов у закритий район проведення стрільб на "Сі Бриз-2019" 11:27
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Бойовики обстрілюють цивільні об'єкти. Скріншот відео 24 ОМБр
Бойовики зафіксували власні злочини проти цивільних 14:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok