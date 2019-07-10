Україна витратила на інформзахист в 10 разів більше, ніж на захист прав людини

Починаючи з 2017 року Міністерство інформаційної політики за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 млн гривень.\r\nПро це йдеться у звітах державного казначейства, повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Економічна правда.\r\nНаголошується, у 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень.\r\nМинулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.\r\nЦього року на захист інформаційного простору встигли витратити 9,1 мільйона. Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів. Загальні витрати на Мінінфорполітики сягнуть 545 мільйонів гривень.\r\nЗгідно зі звітом про виконання бюджетної програми минулого року, найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на\r\n\r\nвиробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;\r\nрозміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;\r\nпроведення різноманітних публічних заходів як в Україні, так і за її межами, у тому числі медіа-мостів - 51,5 млн грн.\r\n\r\nУ звіті міністерство зазначає, що протягом 2018 року на належному рівні організувало проведення заходів щодо захисту інформаційного простору. А саме провело обговорення питання інформаційної безпеки на міжнародному рівні, а також створило базу навчальних матеріалів із медіаграмотності.\r\nВ прикордонних містах організовувало фестивалі та виставки, перегляди патріотичних фільмів.\r\nЗ метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ зобов'язали відкрити справу стосовно "Мінстеця".\r\n"Мінстець" буде рекламувати Україну на CNN за 15,4 мільйонів.