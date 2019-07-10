Українці хочуть бачити новим прем'єром Бойка

Українці хочуть бачити новим прем'єром главу партії Опозиційна платформа - За життя Юрія Бойка і лідера Батьківщини Юлію Тимошенко. Такі результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня 2019 року.

Відповідаючи на питання, "зараз обговорюються різні варіанти того, хто може стати прем'єром після проведення виборів у Верховну Раду, кого б Ви особисто хотіли бачити главою уряду - прем'єр-міністром після парламентських виборів", респонденти сказали: Бойка - 12,8%, Тимошенко – 12,3%, чинного прем'єра, очільника партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 9,6%; главу партії "Сила і честь" Ігоря Смєшка - 7,7%, лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука - 4%.

Екс-міністр оборони, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко набрав би 3,5%. За п'ятого президента, главу "Європейської солідарності" Петра Порошенка проголосували б 2,7% українців.

Не змогли відповісти 37,6% опитаних.

Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю серед 2004 респондентів, які проживають у 129 населених пунктах усіх регіонів України, крім анексованого Росією Криму і тимчасово окупованого Донбасу.