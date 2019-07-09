Путін заявив, що РФ неминуче зблизитися з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну"

Президент РФ Володимир Путін вважає неминучим будівництво союзницьких відносин між Росією і Україною. Про це він сказав у фільмі режисера Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну"(Revealing Ukraine), кадри з якого оприлюднив російський "1 канал".

"Я думаю, це неминуче. У всякому разі, неминуче будівництво нормальних дружніх, я б сказав навіть, більш ніж дружніх, союзницьких відносин. І в кінцевому підсумку, ми все-таки прийдемо до стану, про який я сказав. Зближення неминуче", - зазначив президент Росії.

Фільм був показаний на фестивалі в італійській Таорміні, а фрагменти з картини оприлюднив російський "Перший канал".

Нагадаємо, що раніше писали про те, що Олівер Стоун захоплюється Путіним і вважає, що малайзійський Боїнг збили "погані хлопці з уряду України".

Повідомлялося також, що Стоун зніме фільм про Януковича, щоб розповісти Заходу правду про Майдані. А також користувачів соцсеток цікавить, скільки Путін заплатив Стоуну і показував йому Янукович свій золотий батон.