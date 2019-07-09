підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 22:29 10
Політика світу 2019-07-09T23:03:21+03:00
Українські Новини
Путін заявив, що РФ неминуче зблизитися з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну"

Путін заявив, що РФ неминуче зблизитися з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну"

Президент РФ Володимир Путін вважає неминучим будівництво союзницьких відносин між Росією і Україною. Про це він сказав у фільмі режисера Олівера Стоуна "У боротьбі за Україну"(Revealing Ukraine), кадри з якого оприлюднив російський "1 канал".

"Я думаю, це неминуче. У всякому разі, неминуче будівництво нормальних дружніх, я б сказав навіть, більш ніж дружніх, союзницьких відносин. І в кінцевому підсумку, ми все-таки прийдемо до стану, про який я сказав. Зближення неминуче", - зазначив президент Росії.

Фільм був показаний на фестивалі в італійській Таорміні, а фрагменти з картини оприлюднив російський "Перший канал".

Нагадаємо, що раніше писали про те, що Олівер Стоун захоплюється Путіним і вважає, що малайзійський Боїнг збили "погані хлопці з уряду України".

Повідомлялося також, що Стоун зніме фільм про Януковича, щоб розповісти Заходу правду про Майдані. А також користувачів соцсеток цікавить, скільки Путін заплатив Стоуну і показував йому Янукович свій золотий батон.

Більше новин про: Володимир Путін Олівер Стоун Україна-РФ

Архів
Новини
Разумков пообіцяв захищати і розвивати українську мову як державну 23:00
Путін заявив, що РФ неминуче зблизитися з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну" 22:29
Новий сезон "Американської історії жахів" вийде без Сари Полсон 22:05
Іспанію накрила сильна повінь: є жертва 21:41
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас 20:53
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok