підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 20:53 18
Зовнішня політика 2019-07-09T23:15:02+03:00
Українські Новини
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас

Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас

Главою Представництва Європейського Союзу в Україні призначено естонський дипломат Матті Маасикас, повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Маасикас з 2011 по 2016 рік очолював представництво Естонії в Євросоюзі. В даний час він займає посаду заступника міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії.

У Києві він змінить Х'югу Мінгареллі в рамках планової ротації.

Нагадаємо, Хьюг Мінгареллі став послом ЄС в Україні в липні 2016 року, тоді разом з ним на посаду претендував швед Пітер Семнебі. Перед своїм призначенням Мінгареллі з 2002 до 2011 року займався країнами Східної Європи, в тому числі і Україною.

Також раніше Мінгареллі порадив Україні не просити грошей ЄС, а використовувати вже виділені.

Також Мінгареллі був упевнений, що Європейський Союз не буде проти перегляду торговельних відносин з Україною в рамках угоди про зону вільної торгівлі.

А раніше глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.

Більше новин про: Матті Маасікас представництво ЕС

Архів
Новини
Разумков пообіцяв захищати і розвивати українську мову як державну 23:00
Путін заявив, що РФ неминуче зблизитися з Україною у фільмі "У боротьбі за Україну" 22:29
Новий сезон "Американської історії жахів" вийде без Сари Полсон 22:05
Іспанію накрила сильна повінь: є жертва 21:41
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас 20:53
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok