Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас

Главою Представництва Європейського Союзу в Україні призначено естонський дипломат Матті Маасикас, повідомляє Європейська служба зовнішніх зв'язків.

Маасикас з 2011 по 2016 рік очолював представництво Естонії в Євросоюзі. В даний час він займає посаду заступника міністра у справах ЄС Міністерства закордонних справ Естонії.

У Києві він змінить Х'югу Мінгареллі в рамках планової ротації.

Нагадаємо, Хьюг Мінгареллі став послом ЄС в Україні в липні 2016 року, тоді разом з ним на посаду претендував швед Пітер Семнебі. Перед своїм призначенням Мінгареллі з 2002 до 2011 року займався країнами Східної Європи, в тому числі і Україною.

Також раніше Мінгареллі порадив Україні не просити грошей ЄС, а використовувати вже виділені.

Також Мінгареллі був упевнений, що Європейський Союз не буде проти перегляду торговельних відносин з Україною в рамках угоди про зону вільної торгівлі.

А раніше глава представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі вважає, що імідж України в Західній Європі не відповідає реаліям.