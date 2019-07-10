УАФ реалізовує нову програму по стажуванню молодих українських футболістів в кращих академіях Європи, - Костюченко

"Керівництво Української асоціації футболу послідовно реалізовує одну зі своїх програм з навчання юних українських футболістів в кращих клубних академіях Європи." Про це в коментарі Українським Новинам повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

Зокрема, спортивний функціонер поінформував, що днями завершилося двотижневе стажування в таборі академії "Марсет" з іспанської Барселони гравця команди U-9 "Колос" з Ковалівки Даніїла Далекого.

"Хлопець чудово проявив себе на турнірі "Футбольний табір Марсет Київ 2019", який проходив в рамках навчально-методичного семінару для тренерів дитячо-юнацьких команд України в березні цього року на полях НТК імені Банникова. Як окремий приз йому було вручено диплом-сертифікат, який давав право провести два тижні в таборі іспанської академії "Марсет", - зазначив Костюченко.

Після повернення Даніїла Далекого з Іспанії на адресу УАФ надійшов лист від спортивного директора академії "Марсет" Беніто Монтальво, у якому він розповів деякі подробиці перебування гравця в Барселоні.

Як повідомив представник академії, навчальна програма Даніїла була зосереджена на вдосконаленні техніки за допомогою індивідуальних і персоналізованих цілей, як в нападі, так і в захисті. Під час свого перебування в академії "Марсет" він відпрацьовував цілу низку футбольних прийомів. Також частиною його тренувальної програми були змагання.

Адаптація спортсмена проходила дуже позитивно. Даніїл тренувався і грав в матчах з групою однолітків, в основному іспанського походження. На тренуваннях, за словами тренера, хлорець завжди викладався на повну.

Як зазначив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, найближчим часом цей проект по стажуванню юних українських гравців в провідних клубах Європи буде повноцінно розвиватися.