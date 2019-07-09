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09 липня 2019, вівторок, 20:31 328
Суспільство 2019-07-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Київська митниця ДФС отримала подяку від Національного олімпійського комітету

Київська митниця ДФС отримала подяку від Національного олімпійського комітету

Київська митниця ДФС і її начальник Руслан Черкаський днями отримали подяку за свою службу від Президента Національного олімпійського комітету Сергія Бубки. Про це повідомляється на сайті територіальних органів ДФС в Київській області.

"Від імені всіх олімпійців висловлюємо слова щирої вдячності Вам, шановний Руслан Анатолійович, співробітникам Київської митниці ДФС, чия професійна робота сприяла створенню зручних та професійних умов для організації відправлення та зустрічі членів офіційної делегації України в обох напрямках проходження через головні повітряні ворота держави, а також гідному виступу українських атлетів Мінську, досягнення ними високих результатів на ІІ Європейських іграх. Віримо, що спільні зусилля і надалі будуть сприяти спортивним досягненням України на змаганнях європейського та світового рівня!" - зазначив Президент комітету Сергій Бубка.

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