ДБР викрило міжнародне злочинне угрупування, яке займалося контрабандою сигарет з України в ЄС

Державне бюро розслідувань викрило міжнародну злочинну групу, члени якої займалися контрабандою сигарет з України в ЄС.

Про це повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко у своєму пості Facebook, передають Українські Новини.

Найбільшу партію контрафактних сигарет, які контрабандою йшли через український кордон, в країни Євросоюзу вилучили українські і зарубіжні спецслужби.

В результаті масштабної міжнародної спецоперації правоохоронцям вдалося накрити нелегальну фабрику з виробництва контрафактних тютюнових виробів під Києвом і членів організованої злочинної організації, яку створили українці, поляки та білоруси.

"Слідчим Центрального апарату ДБР спільно з СБУ, ГПУ і нашими європейськими колегами зі спецслужб Польщі та Митної та податкової служби Великобританії вдалося розкрити міжнаціональне злочинне угруповання, учасниками якої були громадяни України, Польщі та Білорусі. Вони налагодили на території України незаконне виробництво сигарет, які потім переправляли через український кордон в Євросоюз, - зазначила Варченко.

Вона також повідомила, що в результаті обшуків, проведених на виробництві, слідчі знайшли устаткування, що дозволяло виготовляти підроблені сигарети в промислових масштабах.

Також, за інформацією Варченко, було знайдено 186 кілограмів тютюну, майже 2,5 мільйона штук вже готових сигарет і 2843 пачки сигарет різних торгових марок.

Зараз 4 учасникам злочинної організації вже повідомили про підозру у ч. 3 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 204 ККУ.

ДБР продовжує розслідування справи.

Як соощали Українські Новини, на трасі "Київ-Одеса" силовики затримали вантажівку з контрабандними цигарками.