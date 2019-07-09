підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 19:43 22
Силові структури 2019-07-09T21:15:01+03:00
Українські Новини
ДБР викрило міжнародне злочинне угрупування, яке займалося контрабандою сигарет з України в ЄС

ДБР викрило міжнародне злочинне угрупування, яке займалося контрабандою сигарет з України в ЄС

Державне бюро розслідувань викрило міжнародну злочинну групу, члени якої займалися контрабандою сигарет з України в ЄС.

Про це повідомила перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко у своєму пості Facebook, передають Українські Новини.

Найбільшу партію контрафактних сигарет, які контрабандою йшли через український кордон, в країни Євросоюзу вилучили українські і зарубіжні спецслужби.

В результаті масштабної міжнародної спецоперації правоохоронцям вдалося накрити нелегальну фабрику з виробництва контрафактних тютюнових виробів під Києвом і членів організованої злочинної організації, яку створили українці, поляки та білоруси.

"Слідчим Центрального апарату ДБР спільно з СБУ, ГПУ і нашими європейськими колегами зі спецслужб Польщі та Митної та податкової служби Великобританії вдалося розкрити міжнаціональне злочинне угруповання, учасниками якої були громадяни України, Польщі та Білорусі. Вони налагодили на території України незаконне виробництво сигарет, які потім переправляли через український кордон в Євросоюз, - зазначила Варченко.

Вона також повідомила, що в результаті обшуків, проведених на виробництві, слідчі знайшли устаткування, що дозволяло виготовляти підроблені сигарети в промислових масштабах.

Також, за інформацією Варченко, було знайдено 186 кілограмів тютюну, майже 2,5 мільйона штук вже готових сигарет і 2843 пачки сигарет різних торгових марок.

Зараз 4 учасникам злочинної організації вже повідомили про підозру у ч. 3 ст. 28 та ч. 1, 2 ст. 204 ККУ.

ДБР продовжує розслідування справи.

Як соощали Українські Новини, на трасі "Київ-Одеса" силовики затримали вантажівку з контрабандними цигарками.

 

Більше новин про: Варченко ДБР Контрабанда цигарок

Архів
Новини
Новим послом ЄС в Україні стане естонський дипломат Матті Маасікас 20:53
Київська митниця ДФС отримала подяку від Національного олімпійського комітету 20:31
У Росії пред'явили остаточне обвинувачення 24 українським полоненим морякам 20:22
Виправдувальний вердикт для мера Одеси Труханова - несподіванка для Саакашвілі і Кивана, - блогер Олексій Голобуцький 20:00
В Україні має бути один легітимний Верховний суд, - Власенко 19:56
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу 14:17
Зеленський призначив людину з орбіти Коломойського членом Нацради з питань телебачення і радіо 16:36
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok