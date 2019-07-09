Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 5 голів районних адміністрацій у Львівській області. Про це йдеться в розпорядженнях Президента 116/2019-рп, №117/2019-рп, №118/2019-рп, №119/2019-рп та №120/2019-рп, передають Українські Новини.

Андрій Шевкенич звільнений з посади голови Дрогобицької районної адміністрації, Надія Щур з посади голови Жовківської районної адміністрації, Василь Кирилич з посади голови Кам'янка-Бузької районної адміністрації, Ігор Хрунь з посади голови Пустомитівської районної адміністрації та Олександр Лабецький з посади голови Турківської районної адміністрації.

Розпорядження підписано 9 липня.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня Зеленський також звільнив 3 голів районних адміністрацій у Львівській області.