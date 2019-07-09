Зеленський звільнив 5 голів райадміністрацій у Львівській області

Президент Володимир Зеленський звільнив 5 голів районних адміністрацій у Львівській області. Про це йдеться в розпорядженнях Президента 116\/2019-рп, №117\/2019-рп, №118\/2019-рп, №119\/2019-рп та №120\/2019-рп, передають Українські Новини.\r\nАндрій Шевкенич звільнений з посади голови Дрогобицької районної адміністрації, Надія Щур з посади голови Жовківської районної адміністрації, Василь Кирилич з посади голови Кам'янка-Бузької районної адміністрації, Ігор Хрунь з посади голови Пустомитівської районної адміністрації та Олександр Лабецький з посади голови Турківської районної адміністрації.\r\nРозпорядження підписано 9 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 липня Зеленський також звільнив 3 голів районних адміністрацій у Львівській області.