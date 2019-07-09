Експертиза встановила самозаймання сміття на сміттєзвалищі в Грибовичах в 2016

Експертиза встановила, що пожежа на полігоні твердих побутових відходів на території Львівського комунального підприємства "Збиранка" у селі Великі Грибовичі (Львівська область) у 2016 року сталася внаслідок самозаймання ТПВ.

Про це йдеться в матеріалах розслідування, передають Українські Новини.

В рамках розслідування справи була проведена комплексна комісійна експертиза, яку провели 4 експерта Харківського інституту судових експертиз імені професора Бокаріуса.

При цьому даних про те, чи мав місце підпал чи пожежа сталася внаслідок інших сторонніх факторів, експертиза не встановила.

Також встановлено, що експлуатація полігону чиновниками Львівського комунального підприємства "Збиранка" здійснювалась з порушенням вимог пожежної безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, у 2017 році на звалищі у Грибовичах знову загорілося сміття.

Раніше Львів просив у ЄБРР 35 млн євро кредиту на рекультивацію сміттєзвалища в Грибовичах.