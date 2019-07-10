9 років тому Білецький закликав до конфедерації України з Росією, а відділення вважав ідіотизмом

У 2010 році голова політичної партії "Національний корпус" (раніше - "Азов"), депутат Верховної Ради України (позафракційний) Андрій Білецький закликав до конфедерації України з Росією, а відділення України від Росії вважав ідіотизмом.

Про це Білецький тоді заявив в інтерв'ю редактору веб-сайту "АртПолітІнфо" Юрію Горському.

Якщо згадати "харківський період" Білецького, то в ньому й тоді були присутні расистські висловлювання та факельні марші по студентським містечкам, після яких невідомі били іноземних студентів.

У 2001 році Андрій Білецький тісно співпрацював з Соціал-національної партії України (майбутня партія "Всеукраїнське об'єднання "Свобода"), пізніше вийшов з її лав, не погодившись з тим, що партія "відходила" від крайнього радикалізму.

У 2004 році він фактично створив та очолив в Харкові організацію "Патріот України" з чіткою расистською і нацистською риторикою. В Інтернеті зараз практично не збереглися тогочасні висловлювання Білецького. А веб-сайт організації на даний момент недоступний. Втім, дещо відшукати все ж можна.

Нагадаємо окремі моменти інтерв'ю Білецького:

- Що "Патріоту України" потрібно, хто повинен бути при владі?

- Для "Патріота України" потрібно, щоб при владі були соціал-націоналісти. Ми віримо, що лише соціал-націоналістична Україна буде тією країною, яка потрібна нашій нації та нашій землі. Конкретно - ми самі хочемо бути при владі.

А ось про відносини з Росією:

- Ми, соціал-націоналісти, маємо зовсім інший в цьому плані погляд. По-перше, геополітично, расово ми розуміємо, що сепарація від Росії, відділення - ідіотизм. Тому що наша ідея - це потужна, проукраїнська, з центром в Києві конфедерація. Ні в якому разі не єдина держава, як нам щоразу намагаються приписати наші місцеві друзі. Ні в якому разі не єдина держава. Конфедерація. Або блок - якщо завгодно. Блок, безумовно, східно-європейський. Якщо Україна хоче геополітично реалізуватися, то нам потрібні, чесно кажучи, російські природні ресурси.

Про виховання української молоді та про російських націоналістів:

- Нам легше з чистого аркуша давати нашій молоді ідеал новий. Вони можуть спиратися на расову теорію. У Росії - це складніше. У російських націоналістів зміна гігантська за останні 10 років, просто капітальна! Від найдосконалішого нерозуміння, непорозуміння, повної глухоти до України як такої, до українського націоналізму, навіть до власних питань (упирання в територіальну складову) - до переходу до правильного, адекватного, расовою, етнічною націоналізму.

Відзначимо, що дане інтерв'ю у Білецького в 2010 році брав редактор сайту "АртПолітІнфо" Юрій Горський, який є одним з організаторів щорічної акції радикальних націоналістів і неонацистів "Русский марш", одним з творців "Євразійського союзу молоді" (відгалуження руху Дугіна) й так далі.

У повній версії інтерв'ю Білецький розповідав про те, як влаштована організація "Патріоти України", не приховуючи, що її члени часто беруть участь в "силових" акціях. Багато міркував про "біле якісненаселення", яке проживає в Україні, й взагалі про расову теорію. У самому кінці, наприклад, заявив, що з кримськими татарами "точно не будемо в одному ряду й в одній шерензі".

Нагадаємо, під час прямого ефіру на "Громадському радіо" прес-аташе "Нацкорпуса", кандидат в народні депутати від "Єдиного націоналістичного блоку" Олександр Алфьоров сказав, що у соціал-націоналізму (більше відомого як "нацизм") є різні сорти. А також підкреслив, що "Андрій Білецький як політик сильно еволюціонував".