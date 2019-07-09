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09 липня 2019, вівторок, 18:25 238
Шоу-бізнес 2019-07-09T18:45:01+03:00
Українські Новини
За підтримки мерії 1-й день фестивалю Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно, – Кличко

За підтримки мерії 1-й день фестивалю Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно, – Кличко

Віталій Кличко на AtlasWeekend. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко на AtlasWeekend. Фото: kiev.klichko.org

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив, що завдяки підтримці мерії, перший день музичного фестивалю Atlas Weekend, що відкривається сьогодні, 9 липня, в столиці, можна відвідати безкоштовно.

Про це йдеться на веб-сайті мера Києва.

"Мені дуже приємно, що протягом найближчих 6 днів Київ стане музичним центром Європи. Столична влада профінансувала перший день фестивалю, аби кожен бажаючий безкоштовно міг долучитися до цього свята музики. Тема першого дня фестивалю - українська музика. Сьогодні тут виступатимуть Софія Ротару та Павло Зібров, Скай, ONUKA, DZIDZIO, Злата Огнєвіч. Та інші виконавці", - зазначив Кличко.

У наступні дні право на безкоштовний вхід матимуть діти до 12 років, пенсіонери, люди з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, воїни АТО з посвідченнями інваліда війни. А для людей на візках створили спеціальні платформи для комфортного перегляду концертів.

Кличко підкреслив, що жоден з українських фестивалів не може похвалитися таким складом учасників. Найочікуваніші цього року - The Black Eyed Peace та Asap Rocky. Також на Атласі виступить переможниця "Євробачення-2018" NETTA та понад 250 українських і закордонних артистів і груп. На фестивалі, що відбувається на території ВДНГ, встановили 8 сцен, де виконавці виступатимуть за стилями музики.

"Atlas Weekend відвідує багато туристів з закордону. І це теж великий плюс для нашого міста та країни. Цього року ми очікуємо на новий рекорд відвідування фестивалю. Минулого року в перший його день прийшло більше 154 тис. відвідувачів. А за всі дні подію відвідало понад півмільйона людей", - зазначив мер столиці.

Кличко відвідав кілька локацій фестивалю та поспілкувався з відвідувачами музичної події. Мер також заявив, що, як і в минулі роки, міська влада ухвалила рішення подовжити на годину роботу комунального громадського транспорту, зокрема і метро, аби люди могли насолодитися музикою, відвідавши фестиваль. А після цього - з комфортом дістатися додому.

AtlasWeekend — один з найбільших музичних фестивалів Східної Європи. З 2015 року щорічно відбувається у Києві в першій половині липня.

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