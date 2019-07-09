підписатися на розсилку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 липня 2019, вівторок, 17:30 396
Політика 2019-07-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
За діями НАБУ проти мене стоїть біглий "олігарх"-шахрай, - міністр Насалик

За діями НАБУ проти мене стоїть біглий "олігарх"-шахрай, - міністр Насалик

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик пов’язує інформацію щодо повідомлення йому про підозру від Національного антикорупційного бюро (НАБУ) зі своїм конфліктом з колишнім власником телеканалу ZIK Петром Димінським, який зараз переховується від слідства за кордоном та має намір стягнути з нього незаконним шляхом гроші.

Про це він повідомив Главкому.

"Біглий "олігарх" Димінський мстить мені, бо, коли мене призначили міністром, я відмовився призначати його людей на посади в системі ПЕК та вирішувати інші "питання", - сказав він.

Після відмови, за словами Насалика, Димінський зі своїми спільниками підробили документи про начебто наявність його боргу перед Димінським та звернулися з цього приводу до суду, а потім ще - з метою додаткової "легалізації" злочинної схеми - до НАБУ з заявою про порушення міністром правил декларування. Крім того, Насалик не виключає участі Димінського і в прийнятті рішення Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) щодо порушення міністром антикорупційного законодавства, яке було направлено до НАБУ, яке, в свою чергу, порушень не встановило. Більш того, Верховним судом України рішення НАЗК було визнано незаконним та скасовано.

Насалик також повідомив, що звертався із заявою за фактом підробки Димінським договорів позики до Національної поліції, і та порушила кримінальне провадження. В результаті слідчих дій та проведених експертиз було встановлено, що договори є підроблені, підкреслив міністр.

За його інформацією, Димінський наразі переховується від слідства за кордоном.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року автомобіль, за кермом якого перебував Димінський, влаштував ДТП, внаслідок якого загинула жінка. МВС оголосило його в розшук.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро підготували повідомлення про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалику в декларуванні недостовірної інформації. Вчора ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у відомстві погодили повідомлення про підозру одному з міністрів.

В 2017 році суд заарештував майно Ігоря Насалика за клопотанням Петра Димінського.
Архів
Новини
За підтримки мерії 1-й день фестивалю Atlas Weekend можна відвідати безкоштовно, – Кличко 18:25
Зеленський призначив генерал-майора Євдокимова заступником голови Служби зовнішньої розвідки 18:22
ГПУ підозрює бенефіціарних власників NewsOne у фінансуванні тероризму 17:51
Насалик не задекларував 1,2 млн доларів боргу, - САП 17:51
НАБУ перевіряє можливу причетність в. о. голови ФДМ Трубарова до отримання хабара, - джерело 17:40
більше новин
НАБУ підготувало повідомлення про підозру Насалику 09:40
У Хмельницькому Порошенка зустріли криками "Ганьба" 08:03
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Через Atlas Weekend метро і наземний транспорт у Києві працюватимуть довше 06:00
У деякі області України йдуть зливи з грозами, - ДСНС 09:32 Карта
більше новин
NewsOne
Бенефіціари NewsOne причетні до фінансування оборонного комплексу Росії, - ГПУ 16:24
У мене немає газової плити: Вакарчук розповів, чому не знає ціни на газ 09:27
Зеленський назвав телеміст NewsOne з "Росією 1" піар-ходом і нагадав журналістам, що вони не власність 12:49
Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko
Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів 12:35
Гройсман розповів, що буде з ціною на газ восени 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok