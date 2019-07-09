Імпорт електроенергії сприятиме посиленню конкуренції на новому ринку, – Прокіп

Імпорт електроенергії сприятиме посиленню конкуренції на новому ринку електроенергії.

Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в коментарі журналісту щодо початку імпорту електроенергії з запуском нового ринку.

"Імпорт електроенергії - це позитивно. Однозначно, це сприяє обмеженню можливих неконкурентних дій гравців. Інша справа – технічна спроможність по імпорту. Вона насправді по Бурштинському острову не є така велика, щоб конкретно збити ціну. І кон’юнктура цінова в сусідніх країнах теж не є такою, щоби казати, що цей імпорт дозволить суттєво знизити ціну. Але навіть за таких умов це активізація ринкових відносин, і це позитив. Це можливості по запобіганню якимось можливим неконкурентним діям гравців", - сказав Прокіп.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

За повідомленням "Укренерго" за перший тиждень роботи нового ринку електричної енергії, який дозволив відкрити імпорт електроенергії в нашу країну, Україна вперше отримала зі Словаччини 37,705 млн кВт-год ресурсу через Бурштинський енергоострів.