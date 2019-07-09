Кандидат у нардепи Червоненко заявив, що мер Одеси Труханов перешкоджає передвиборчій агітації

Кандидат у народні депутати Євген Червоненко повідомив про те, що міська влада Одеси не дає можливість розміщувати на білбордах політичну рекламу, тим самим перешкоджає передвиборнії агітації, передбаченій законодавством України. За його словами, мер міста Геннадій Труханов робить все, щоб усунути конкурентів.

Про це екс-міністр транспорту і зв'язку розповів в ефірі телеканалу "112-Україна".

За словами Євгена Червоненка, міський голова Одеси Геннадій Труханов, підозрюваний правоохоронними службами у розкраданні державних коштів, блокує розміщення передвиборної агітації. Червоненко переконаний, що причина – в його партнерстві з Русланом Ківаном, сином відомого в Україні бізнесмена і мецената, власника Kiyv Post і компанії Kadorr Аднана Ківана.

“Головне звинувачення в тому, що моїм партнером у транспортному бізнесі є Руслан Ківан, син Аднана Ківана, найбільшого в Україні інвестора, який будує мільйони квадратних метрів житла абсолютно легальними грошима. Почалися запитання: а чому ти в них живеш в готелі? Та тому що мені там безпечно, це мій бізнес-партнер. Я плачу гроші за рекламу на всіх каналах, за всі готелі", – зазначив кандидат у народні депутати.

Червоненко також розповів, що місцева влада звинувачує його в тому, що він співпрацює з "не нашими", маючи на увазі сирійське походження бізнесмена.

“Але як не наші? Вони сорок років живуть в Україні, вони наші! І тут я абсолютно на їх стороні. Бог один. Я завжди був і буду проти будь-яких ксенофобських заяв", – додав колишній міністр транспорту.

Таким чином, згідно із заявою Червоненка, Геннадій Труханов задіяв свої ресурси, щоб заблокувати можливість розміщення білбордів з передвиборною агітацією, передбаченої законодавством України.

Нагадаємо, раніше про перешкоджання агітаційній діяльності з боку Труханового та міської влади повідомляли лідери політичної партії "Опозиційна платфорта – За життя!".