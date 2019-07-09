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09 липня 2019, вівторок, 16:56 247
Судова влада 2019-07-09T18:45:02+03:00
Українські Новини
Головний антикорупціонер Ситник відпочивав у елітних угіддях за рахунок бізнесмена Надейка, – ЗМІ

Головний антикорупціонер Ситник відпочивав у елітних угіддях за рахунок бізнесмена Надейка, – ЗМІ

Артем Ситник. Фото: Українське Фото
Артем Ситник. Фото: Українське Фото

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник відпочивав у елітних мисливських угіддях, а рахунок за нього оплачував бізнесмен Микола Надейко.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші" на телевізійному каналі "1+1". 

"Виявилося, що відпочинок для нього був безкоштовним. Чомусь за дороге дозвілля розраховувалися інші. За нього постійно платив "товариш" – Микола Надейко. Усі секрети він виклав на допиті у Генпрокуратурі і особисто підтвердив свої слова", – говориться в сюжеті.

Загальна сума відпочинку, за словами Надейка, становила близько 100 тис. гривень за кожен візит. Ситник також забажав від товариша особливе частування – елітні сири, ковбаси, спиртне, а також прогулянку лісом на квадроциклах. 

"Ситник є моїм товаришем, то на його прохання я йому сприяв у відпочинку. Він звертався до мене і просив, щоб я, наприклад, привіз "квадриків" покататися», – розповів Надєйко у Генпрокуратурі.

Журналісти програми "Гроші" задались питанням, чим же бізнесмен так завдячує головному антикорупціонеру, що готовий викладати задля його втіхи серйозні суми?

"До того ж це вже тягне на звинувачення, адже для чиновників приймати такі дорогі подарунки – незаконно, а тим більше незаконно не декларувати їх", – зазначили журналісти.

Нажаль, сам Артем Ситник відмовився спілкуватися із журналістами телеканалу та не надав коментарів з цього приводу. Розслідування триває.

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