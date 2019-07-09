"Укрзалізниця" вирішила сформувати запас вагонів на період пікових вантажних перевезень

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" сформував резерв вантажних вагонів і локомотивів для сезону пікових вантажних перевезень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Зараз компанія має в резерві кілька тисяч вантажних вагонів. Крім того, робочий парк локомотивів складає близько 1 800 одиниць і ще близько 130 в резерві. Цей показник вказує на те, наскільки істотно ми змогли за останні роки оновити рухомий склад", - цитуються в ньому слова голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Наголошується, що резерв вагонів і локомотивів компанія створила вперше за 6 років.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" планує створити "Раду вантажовідправників" для організації прозорого діалогу з бізнесом.

30 березня підвищилися тарифи на вантажоперевезення.