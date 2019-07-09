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09 липня 2019, вівторок, 16:49 12
Транспорт 2019-07-09T18:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" вирішила сформувати запас вагонів на період пікових вантажних перевезень

"Укрзалізниця" вирішила сформувати запас вагонів на період пікових вантажних перевезень

Вантажний потяг. Фото: dpchas.com
Вантажний потяг. Фото: dpchas.com

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" сформував резерв вантажних вагонів і локомотивів для сезону пікових вантажних перевезень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Зараз компанія має в резерві кілька тисяч вантажних вагонів. Крім того, робочий парк локомотивів складає близько 1 800 одиниць і ще близько 130 в резерві. Цей показник вказує на те, наскільки істотно ми змогли за останні роки оновити рухомий склад", - цитуються в ньому слова голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

Наголошується, що резерв вагонів і локомотивів компанія створила вперше за 6 років.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрзалізниця" планує створити "Раду вантажовідправників" для організації прозорого діалогу з бізнесом.

30 березня підвищилися тарифи на вантажоперевезення.

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