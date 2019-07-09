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09 липня 2019, вівторок, 16:27 40
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Українські Новини
У Бойка зростає, а у Зеленського - ні, – рейтинги

У Бойка зростає, а у Зеленського - ні, – рейтинги

Соцопитування (ілюстрація). Фото з відкритих джерел
Соцопитування (ілюстрація). Фото з відкритих джерел

Соціологічна компанія Seetarget заявила, що за результатами опитування, що був проведений 1-7 липня, в наступному скликанні українського парламенту будуть представлені 5 політичних партій – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Голос" та Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Такі дані оприлюднила компанія Seetarget на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна" у Києві 9 липня.

Лідером партійного рейтингу стала партія "Слуга народу". У неї 42,5%. На другому місці партія "Опозиційна платформа – За життя", у якої 14,5%. Третє місце займає "Європейська солідарність" – 8,2%, четверте місце – "Голос" – 7,5% і, нарешті, п'яте – ВО "Батьківщина" – 7,2%. Всі інші партії не долають 5-відсотковий бар'єр.

Учасники прес-конференції зазначили, що партія "Слуга народу" зберігає свої лідируючі позиції. Одночасно спостерігається зростання рейтингу "Опозиційної платформи - За життя".

"І якщо за партію "Слуга народу" виборець голосує скоріше емоційним способом, то при голосуванні за "Опозиційну платформу – За жизньт" включається раціональний фактор. Виборці голосують за них, як за своїх. І цей рейтинг може зростати й далі, враховуючи не лише довіру до лідера партії Юрія Бойка, але й до інших представників партії, можливо навіть до 17-18%. А ось рейтинг "Опозиційного блоку" опустився навіть нижче рівня статистичної похибки та передумов для поліпшення ситуації для Мураєва - Вілкула - Кернеса немає ніяких", – зазначив директор компанії Seetarget Олексій Боровський.

Також на прес-конференції були оприлюднені дані про ставлення українців до методів встановлення миру на Донбасі.

79% респондентів позитивно оцінюють ідею прямих переговорів з керівництвом Росії на тему миру на Донбасі. Однозначно негативно проти прямих переговорів з Москвою виступають 7,1% опитаних.

У той же час позитивно ставляться до можливості прямих переговорів з ЛНР та ДНР 52,4% респондентів. Про негативне ставлення до таких переговорів заявили 36,4% респондентів.

Дослідження було проведено методом особистих інтерв'ю (face-to-face) з 1 по 7 липня соціологічною компанією Seetarget. Територія дослідження – вся Україна (крім АР Крим та непідконтрольних територій Луганської і Донецької областей). Вибірка – 2 009 респондентів. Похибка вимірювання становить не більше 2,4%.

Більше новин про: Seetarget Володимир Зеленський Опозиційна платформа - За життя Юрій Бойко Слуга народу Олексій Боровський

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