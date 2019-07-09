У Чорнобильській зоні впіймали збирачів ягід і сталкерів з Казахстану

У місті Прип'ять, на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення поліція виявила дві групи сталкерів, а також двох чоловіків, які займалися нелегальним збором ягід. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Так, повідомляється, що поліція виявила п'ятеро громадян України і четверо громадян Казахстану, які незаконно проникли в зону ЧАЕС.

Наголошується, що патрульні спільно з працівниками Нацгвардії і прикордонної служби у зоні відчуження виявили двох чоловіків, які займалися нелегальним збором ягід.

"Житель с. Олізарівка Іванківського р-ну Київської обл., який на цій території зібрав ягід чорниці приблизно вагою 15,5 кг, і житель с. Стара Марківка Поліського р-ну Київської обл. зібрав чорниці приблизно вагою 15 кг. Обидва порушника намагалися відправити ягоди за межі зони відчуження без відповідного дозволу і дозиметричного контролю", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Чорнобильській зоні впіймали три групи сталкерів.

Раніше поліцейські вивозили з Чорнобильської зони на продаж радіоактивну рибу.