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09 липня 2019, вівторок, 16:00 31
Президент 2019-07-09T18:45:03+03:00
Українські Новини
До кінця року по всій Україні запровадять 3G і 4G: Зеленський підписав указ

До кінця року по всій Україні запровадять 3G і 4G: Зеленський підписав указ

Мобільний зв'язок. Фото: thairath.co.th
Мобільний зв'язок. Фото: thairath.co.th

Президент Володимир Зеленський затвердив план заходів щодо поліпшення доступу до мобільного інтернету.

Про це йдеться в указі Президента №497/2019, передають Українські Новини.

Згідно із затвердженим планом, Кабінет Міністрів спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, до 1 серпня мають визначити умови спільного функціонування радіоелектронних засобів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу з радіоелектронними засобами мереж мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь загальних користувачів радіочастотного ресурсу в діапазонах радіочастот 790-960 МГц.

До цієї ж дати потрібно звільнити радіочастотний ресурс у діапазоні радіочастот 790-862 МГц для впровадження систем мобільного зв'язку третього і четвертого поколінь.

До 1 жовтня Кабмін і НКРЗІ мають визначити умови і терміни, за які спецкористувачі мають звільнити радіочастотний ресурс в діапазонах 880 - 915 МГц і 925-960 МГц.

До цієї ж дати потрібно усунути фрагментованість радіочастотного ресурсу в діапазоні 824-960 МГц.

Сприяння впровадженню нових радіотехнологій третього і/або четвертого поколінь має здійснюватися, в тому числі шляхом видачі та переоформлення в установленому порядку ліцензій на користування радіочастотним ресурсом у діапазоні 790-960 МГц.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня Президент Петро Порошенко розпорядився забезпечити умови для запровадження системи мобільного зв'язку 5-го покоління.

Українці за рік втратили більше мільярда гривень на "прихованих" послугах мобільних операторів.

Раніше ще один мобільний оператор запустив 4G в Україні.

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