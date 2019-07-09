У Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети

Руйнування житлового будинку сталося в Лисичанську Луганської області, жертв немає.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні о 4:04 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Гора Попова, 15 в м. Лисичанськ можливе руйнування житлового будинку", - сказано в ньому.\r\nНа місце події одразу ж прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №9 Лисичанська.\r\nРятувальники встановили, що в одному крилі будівлі дало осадку міжповерхове перекриття.\r\nМешканців будинку евакуювали, постраждалих і загиблих немає.\r\nЗараз рятувальники розгортають містечко життєзабезпечення для тимчасового притулку мешканців до прийняття рішення про їх розселення. Організовано чергування медичного персоналу і психологів, розгорнута польова кухня для харчування.\r\n\r\nРуйнування житлового будинку в Лисичанську. Фото: МВС України\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Львові на вулиці Личаківській звалилася стіна 3-поверхового будинку.