У Луганську почав руйнуватися житловий будинок: мешканців переселили у намети

Руйнування житлового будинку сталося в Лисичанську Луганської області, жертв немає.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Сьогодні о 4:04 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що на вул. Гора Попова, 15 в м. Лисичанськ можливе руйнування житлового будинку", - сказано в ньому.

На місце події одразу ж прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №9 Лисичанська.

Рятувальники встановили, що в одному крилі будівлі дало осадку міжповерхове перекриття.

Мешканців будинку евакуювали, постраждалих і загиблих немає.

Зараз рятувальники розгортають містечко життєзабезпечення для тимчасового притулку мешканців до прийняття рішення про їх розселення. Організовано чергування медичного персоналу і психологів, розгорнута польова кухня для харчування.

Руйнування житлового будинку в Лисичанську. Фото: МВС України

Як повідомляли Українські Новини, у Львові на вулиці Личаківській звалилася стіна 3-поверхового будинку.