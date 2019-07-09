Під час акції біля будівлі телеканалу NewsOne на журналіста "Страни" напали націоналісти

8 липня під час акції біля будівлі телевізійного каналу NewsOne націоналісти напали на журналіста інтернет-видання "Страна.ua" Кирила Малишева, який перебував там за редакційним завданням, а представники Національної поліції попросили його залишити теріторію мітингу "щоб уникнути провокацій".

Про це повідомило інтернет-видання "Страна.ua".

"Через кілька хвилин після початку мітингу безпосередньо від входу до бізнес-центру, де знаходиться телеканал NewsOne, перемістився на перпендикулярну вулицю, куди нібито виходять вікна офісу телеканалу. Я рушив слідом. Біля нас Стерненко дописував на асфальті "н@ху& росіян". У цей момент я побачив в 10 метрах від себе лідера ультраправої організації "С14" Євгена Карася та фотографа одного з київських видань. Фотограф показував на мене рукою", - розповів Кирило Малишев.

Далі, за його словами, Карась прокричав, звертаючись до натовпу: "Ось сепаратист. Журналіст "Страни".

"Відразу після цього мене намагалися атакувати учасники акції. Але на мій захист стали інші активісти. Заступився й журналіст "Фокусу". Це дозволило виграти час і "поліція діалогу", щшо втрутилася, вивела мене з натовпу", - сказав Малишев.

Після цього поліцейські попросили Малишева залишити територію мітингу "щоб уникнути провокацій".

Зазначимо, що це вже другий напад на журналіста "Страни" в Києві за останній тиждень. Минулого вівторка, 2 липня, журналіста Влада Бовтрука на мітингу проти реєстрації Шарія та Клюєва побив агент СБУ, відомий також як "кілер Бабченка" Цимбалюк. Поліція вже порушила з цього приводу кримінальну справу, але підозра Цимбалюку досі не вручена.

Нагадаємо, ввечері 8 липня, біля будівлі телеканалу NewsOne в Києві зібралися націоналісти, які протестували проти проведення телемосту з російським федеральним каналом "Росія-24", який пізніше було скасовано через погрози, які надійшли на адресу журналістів. Серед учасників заходу були члени "Нацкорпуса", "14", а також організації "Гонор". Націоналісти палили фаєри, закидали канал петардами і писали нецензурні гасла на асфальті.

Що стосується телемосту, про його скасування через погрози журналістам стало відомо ще вдень, задовго до початку акції.