Шевченківський районний суд заарештував затриманого прикордонниками у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" громадянина Таджикистану, який перебуває в розшуку Інтерполу за підозрою в тероризмі.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, затриманий в кінці червня таджик прилетів авіарейсом з Туреччини і розшукується за підозрою в участі в ісламської терористичної організації.\r\n"Розшукується правоохоронними органами по каналах Інтерполу за підозрою у скоєнні злочинів, а саме: сприяння терористичної діяльності, організація незаконного збройного формування та участь в ньому", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа клопотанням Запорізької місцевої прокуратури №1 суд тимчасово заарештував підозрюваного до надходження запиту про її видачу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у березні правоохоронці затримали перебуваючого в розшуку Інтерполу росіянина у Вінницькій області. Також в Одеській області затримали розшукуваного "Інтерполом" члена "ІГ".\r\nКрім того, під Харковом затриманий росіянин, якого шукав Інтерпол за вбивства 5 осіб в Чечні.