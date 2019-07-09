Був у розшуку Інтерполу: Суд заарештував таджика в Запоріжжі за підозрою в тероризмі

Шевченківський районний суд заарештував затриманого прикордонниками у міжнародному аеропорту "Запоріжжя" громадянина Таджикистану, який перебуває в розшуку Інтерполу за підозрою в тероризмі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Запорізької області, передають Українські Новини.

За даними відомства, затриманий в кінці червня таджик прилетів авіарейсом з Туреччини і розшукується за підозрою в участі в ісламської терористичної організації.

"Розшукується правоохоронними органами по каналах Інтерполу за підозрою у скоєнні злочинів, а саме: сприяння терористичної діяльності, організація незаконного збройного формування та участь в ньому", - йдеться в повідомленні.

За клопотанням Запорізької місцевої прокуратури №1 суд тимчасово заарештував підозрюваного до надходження запиту про її видачу.

Як повідомляли Українські Новини, у березні правоохоронці затримали перебуваючого в розшуку Інтерполу росіянина у Вінницькій області. Також в Одеській області затримали розшукуваного "Інтерполом" члена "ІГ".

Крім того, під Харковом затриманий росіянин, якого шукав Інтерпол за вбивства 5 осіб в Чечні.