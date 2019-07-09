У Зеленського хочуть переглянути мораторій на експорт лісу

Заступник керівника Офісу Президента з економічних питань Олексій Гончарук переконаний, що мораторій на експорт лісу неефективний і має бути переглянутий.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання Українських Новин.

"Ідеологія введення мораторію на експорт деревини була в тому, щоб припинити незаконну рубку. Очевидно, що припинення незаконної вирубки не сталося. Це означає, що ця міра не досягла тієї мети, для якої вводилася", - сказав він.

Гончарук також нагадав, що Європейський Союз вважає, що Україна порушила положення угоди про асоціацію введенням мораторію.

"Я не знайомий з юридичними тонкощами і нюансами цієї справи. Тому я б не хотів своєю позицією зашкодити позиції нашого уряду під час арбітражного розгляду. Скажу тільки, що існуюча модель, в тому числі мораторій не вирішує проблем. Тому питання мораторію точно відкрите і ми точно будемо комплексно переглядати це рішення", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому Україна провела офіційні консультації з ЄС щодо мораторію на експорт лісу.

Тим часом Державне агентство лісових ресурсів оцінює збитки державі від тіньових схем у лісовій галузі в середньому в 2,2 млрд гривень на рік.