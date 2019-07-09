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09 липня 2019, вівторок, 14:02 21 Документ
Судова влада 2019-07-09T15:45:02+03:00
Українські Новини
Голова НАЗК Мангул збільшив свою зарплату в кілька разів за рахунок інтенсивної праці та вислуги років

Голова НАЗК Мангул збільшив свою зарплату в кілька разів за рахунок інтенсивної праці та вислуги років

Олександр Мангул. Фото: rian
Олександр Мангул. Фото: rian

Заробітна плата голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Мангула в червні становила 118,6 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит Українських Новин.

Оклад Мангула становив 44,7 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 22,3 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 44,6 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 6,7 тис. гривень, індексація - 205,5 гривень.

Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк заробив за червень 86,5 тис. гривень (оклад - 34,3 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 12,4 тис. гривень, надбавка за інтенсивність праці - 34,4 тис. гривень, надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, - 5,2 тис. гривень, індексація - 168 гривень).

Колишній голова, а нині член агентства Наталія Корчак заробила за червень 91 тис. гривень.

Члени НАЗК Олександр Скопич і Олександр Серьогін заробили за червень 91 тис. гривень і 75 тис. гривень відповідно.

Як повідомляли Українські Новини, голова НАЗК Мангул у квітні заробив 114 тис. гривень, у березні Мангул також заробив 114 тис. гривень.

Рік назад голову НАЗК звинуватили у "зливі" інформації для створення замовних матеріалів у ЗМІ.

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