Екстремальні розваги іспанців з биками на фестивалі Сан-Фермін

Фестиваль розпочався 6 липня в іспанському місті Памплоні. П'ять людей отримали поранення. Про це повідомляє BBC.

Енсьєрро – іспанський національний звичай, коли потрібно тікати від спеціально випущених із загороди биків, корів або телят.



Весь маршрут пробігу огороджується дерев'яними бар'єрами з брусів, на які досить легко залізти (або підлізти під них). Організатори прагнуть не допускати на забіг людей, які перебувають під впливом алкоголю чи наркотиків, але це вдається не завжди. Саме п'яні туристи найчастіше отримують травми в ході енсьєрро.



Бігуни стають в декількох точках по маршруту забігу (які можуть бути відгороджені особливими воротами). Зовсім необов'язково пробігти повну дистанцію, хоча б тому, що це небезпечно для життя. Місцеві бігуни часто пробігають тільки половину шляху.



Відстань забігу - 875 метрів, він триває приблизно дві з половиною хвилини. У заході беруть участь близько 2 тисячі осіб.



6 липня, за інформацією Червоного Хреста, один з биків проколов рогами людину, ще четверо отримали різні травми від падінь.



За даними влади Памплони, щороку під час фестивалю сотні людей отримують травми і мало хто звертається за лікуванням. Найпоширеніші пошкодження - падіння і подряпини.



З 1910 року, коли стартував фестиваль, загинуло 16 осіб. Найтрагічнішими були 1947 і 1980 роки, коли померли відразу двоє учасників.



Організації за права тварин проводять протести проти енсьєрро, в тому числі у формі "людських енсьєрро".



