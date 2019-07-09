Кандидати в регіонах незаконно використовують символіку "Зе! Комнади" - ЗМІ

Самовисуванець по 27 мажоритарному округу в Дніпрі Олексій Андрійченко використовує в своїй предвиборчій агітіаціі символіку партії "Слуга народу", хоча не є представником цієї політичної сили. Про це йдеться в статті "Зе! Мімікрія": як і навіщо кандидати в депутати прикидаються "слугами народу" Коментарі.

У статті згадується, що кандидат начисто скопіював для своєї агітаційної продукції символіку, слогани, стилістику, кольори і навіть шрифти, які використовує в агітації партія президента Зеленського. "Твій депутат слуга народу. Олексій Андрійченко. Зробимо їх разом" - ці слова на зеленому тлі прямо зараз розвішані на 51 біг-борді в Дніпрі. Андрійченко навіть не посоромився розмістити на листівках портрет і цитату Зеленського поруч зі своїм зображенням, хоча до президента цей кандидат не має ніякого відношення і пов'язаний із зовсім іншими людьми.

Під час зустрічей з виборцями Андрійченка супроводжує Михайло Лисенко - заступник міського голови Дніпра Бориса Філатова. З якої причини і на яких підставах чиновник міської адміністрації в робочий час бере участь в агітаційних заходах не ясно. Як уже згадувалося вище, Андрійченко в обласній раді представляє партію "Укроп". Також в матеріалі Коментарі згадується про те, що "Олексій Андрійченко - один з найбагатших депутатів Дніпропетровської обласної ради і розкриваються його бізнес-зв'язки.

"Ми зараз бачимо, що політики почали масово копіювати президентські вибори, зокрема копіювати кампанію Зеленського", - заявив 5 липня під час прес-конференції генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Використовувати популярність бренду Володимира Зеленського та його партії щоб заплутати виборців дійсно намагаються сотні кандидатів, які в реальності не мають до президента і "Слугу народу" ні найменшого відношення.

У статті також йдеться про те, що кандидати-клони, яких реєструють на округах лише для того, щоб вкрасти у конкурента частку відсотка - вже минуле століття брудних політтехнологій. Нове слово в електоральному шахрайстві - реєстрація благодійних фондів, громадських організацій і приватних підприємств з варіацією словосполучення "слуга народу" в назві. Журналісти видання "Дзеркало тижня" нарахували більше 80 мажоритарників, які вказали об'єктом висунення подібні структури. Більшість з цих організацій були зареєстровані в 2019 році.

Сьогодні фейкового "слугу народу" можна знайти чи не на кожному окрузі.

Наприклад, у Києві відразу на трьох округах (214, 217, 221) від Громадської організації "Слуга народу" (зареєстрованої в березні 2019 роки) йдуть на вибори по одному кандидату. За перемогу в 74 і 75 округах Запорізької області, а також на 38 окрузі на Дніпропетровщині, боротимуться представники Громадської організації "Слуга для народу" (дата реєстрації - травень 2019 року). У Полтавській області на 146 окрузі балотується 21-річна керівниця приватного підприємства "Слуга-народу" Тетяна Олексієнко, а одним з її конкурентів став директор ПП "СЛУГА НАРОДУ" Віталій Дедюрін. Обидва цих "підприємства" були зареєстровані тільки в червні.

Політолог Валентин Гладких впевнений, що абсолютна більшість фейковий "слуг народу" йде на вибори не для перемоги, а щоб відтягнути голоси у партії Президента Володимира Зеленського.

"Щоб перешкодити цьому справжні кандидати від "Слуги народу" повинні активніше працювати зі своїми виборцями і доносити їм правду. Не думаю, що за допомогою такої мімікрії хтось в реальності розраховує виграти вибори", - говорить Гладких.