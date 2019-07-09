"Укроборонпром" і Skyrizon Aircraft можуть отримати спільний контроль над "Мотор Січ"

Антимонопольний комітет (АМКУ) розглядає справу з отримання спільного контролю компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські Острови) і державним концерном "Укроборонпром" над найбільшим виробником авіаційних двигунів і газотурбінних установок компанією "Мотор Січ" (Запоріжжя).

Про це йдеться в повідомленні АМКУ, передають Українські Новини.

"У Комітеті розпочато розгляд справ про концентрацію у вигляді придбання компанією Skyrizon Aircraft Holdings Limited (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) і державою Україна в особі ДК "Укроборонпром" спільного контролю над ПАТ "Мотор Січ" (м. Київ, Україна)", - сказано в ньому.

Також АМКУ розглядає придбання компанією Skyrizon Aircraft акцій компаній Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кіпр) і Reckoner Investment Holdings Limited (Кіпр), що забезпечує перевищення по 50% голосів у вищих органах управління цих компанії.

Зазначається, що ці концентрації є етапами багатоступінчастої операції, спрямованої на придбання компанією Skyrizon Aircraft і державою Україна в особі ДК "Укроборонпром" спільного контролю над ПАТ "Мотор Січ".

АМКУ проводить поглиблене дослідження впливу концентрації на ринки авіаційних двигунів для літаків і вертольотів і комплектуючих до них, технічного обслуговування і ремонту авіаційних двигунів, промислових газотурбінних приводів.

Раніше заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко заявив в інтерв'ю виданню delo.ua, що держава спільно з інвесторами з Китаю має намір розвивати "Мотор Січ" і ДП "Івченко Прогрес", що входить до складу "Укроборонпрому".

"Не всі акції цього підприємства реалізовано. І я думаю, що зараз проводиться робота в напряму можливої ​​участі держави в акціонуванні "Мотор Січі", - сказав тоді він.

Водночас 23 січня 2019 року Шевченківський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання ПрАТ "Кінто" про скасування арешту акцій "Мотор Січ", який було накладено постановою цього суду від 20 квітня 2018 року за клопотанням СБУ в межах кримінального провадження.

У квітні 2018 року Служба безпеки України проводила слідчі дії в компанії "Мотор Січ" в Запоріжжі і суд повторно наклав арешт на 56% акцій "Мотор Січ", що належать китайським інвесторами.

Як повідомляли Українськi Новини, у вересні 2018 року Донецький апеляційний господарський суд підтвердив, що компанії, що входять до складу "Мотор Січ", переоформлюють з порушеннями.

В травні 2018 року з голови "Мотор Січі", депутата В'ячеслава Богуслаєва хотіли зняти недоторканність.

У вересні 2017 року Шевченківський районний суд з метою забезпечення державних інтересів задовольнив клопотання СБУ про накладення арешту на 56% акцій компанії "Мотор Січ", а саме на прості іменні акції, які обліковуються на рахунках в цінних паперах, відкритих в депозитарній установі "Драгон Капітал ", зокрема на рахунку Skyrizon Aircraft Holdings Limited (10%) і на рахунку Granum Corporation (9,27%) з зупинкою видаткових операцій, в тому числі переказу, списання цінних паперів.

Також суд наклав арешт на 207 592 акцій (9,99%) "Мотор Січ", що належать Likatron Enterprises Limited.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що з 2016 року невстановлені особи з числа нинішніх і колишніх посадовців і кінцевих бенефіціарів власників "Мотор Січ", діючи за попередньою змовою між собою, здійснили низку угод купівлі-продажу контрольного пакета акцій товариства на користь іноземних компаній.

Продавцем цінних паперів виступив громадянин України, який володів безпосередньо 15,83% акцій ПАТ, а також 17,3113% його акцій через Business House Helena і 15,7% через ТОВ "Гарант Інвест", ТОВ "Гарант Альфа", ЗАТ "Торговий дім "Олена", СК "Мотор Гарант".

При цьому покупцем виступила китайська Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, а продаж здійснено в межах меморандуму про співпрацю між нею і компанією "Мотор Січ".