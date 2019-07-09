Фото дня: один день з життя українських полярників в компанії китів і тюленів

Українські наукові співробітники розповіли про один робочий день з життя на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді і показали фото китів і тюленів.

Розповідь опублікувала співробітниця Оксана Савенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Антарктична зима поки дозволяє нам регулярно працювати далеко за межами архіпелагу Аргентинські острови. Сьогодні був вдалий день як у метеорологів, що виконували гідрометеорологічні дослідження, так і у біологів, які зі сходом сонця вирушили зі станції "Вернадський" на пошуки морських ссавців і птахів", - почала свою розповідь Савенко.

З її слів, за один день біологи отримали багато зразків для досліджень.

"Біологам особливо пощастило – поруч із нами стрибали кити-горбачі, задоволені живленням крилем, яким також активно ласували смугачі антарктичні, тюлені крабоїди, субантарктичні пінгвіни та інші види птахів. Попри короткий світловий день, нам вдалося повернутися додому з повним човном усіляких зразків і тепер ми маємо якнайшвидше їх обробити – здійснити фільтрацію відібраної морської води для подальших досліджень за методом отримання ДНК з довкілля, виконати іхтіопатологічні та паразитологічні дослідження, а також зафіксувати різні зразки для тривалого зберігання", - написала Савенко.

Також вона зазначила, що наступним етапом здійснюватиметься обробка треків і отриманих фотографій – всі зустрічі тварин будуть включити до бази даних та нанесені на карти розподілу, а ідентифікаційні фотографії китів і тюленів додані до відповідних каталогів.

Кит-горбач в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko

Антарктида. Фото: facebook/oksana.savenko

Тюлені крабоїди в Антарктиді. Фото: facebook/oksana.savenko

Смугастик антарктичний. Фото: facebook/oksana.savenko

Як повідомляли Українські Новини, українські полярники показали неймовірні пейзажі сонячної Антарктиди.

25 березня відбулися урочисті проводи 24-ї Української антарктичної експедиції на антарктичну станцію "Академік Вернадський" До складу 24-ї УАЕ увійшли 12 учасників - 7 наукових, 3 інженерно-технічних працівників, кухар і лікар.