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  • Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохимець
09 липня 2019, вівторок, 12:35 364
Економіка 2019-07-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохи

Борючись з "Роттердамом +" і проти ринку, Коломойський намагався встановити контроль над конкурентами, - Трохимець

Спроба олігарха Ігоря Коломойського скасувати формулу ціноутворення "Роттердам +" була пов'язана не стільки зі спробою знизити ціни на електроенергію для своїх підприємств, скільки впливати на бізнес конкурентів.

Таку думку в інтерв'ю виданню "Деловая столица" висловив президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець.

"З точки зору бізнесу, його заводи навіть виграють від введення ринку. Вони великі споживачі. Але я думаю, що у нього завдання інше. У нас постійно в країні йде війна олігархів. Кожен хоче не тільки посилити свій бізнес, а й послабити позиції всіх інших гравців. І його (Коломойського) мета, заморозивши ринок, отримати контроль над органами державної влади, які визначають ціноутворення, і таким чином впливати на підприємства своїх опонентів", - заявив експерт.

На його думку, Коломойському вигідно, щоб ціни, як і раніше, встановлювалися регулятором - Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, щоб мати можливість впливати на членів комісії.

"Якщо контроль над цією комісією з'являється у людей Коломойського, то він може впливати на бізнес свого конкурента, на генерацію електричної енергії. Це і є його мета, я думаю. І всі дії, які ми бачили останній місяць до запровадження ринку і бачимо зараз, спрямовані виключно на це", - упевнений Трохимець.

При цьому президент Асоціації енергетики України сумнівається в тому, що олігархові вдасться зупинити ринок електроенергії і повернути колишній формат ціноутворення електроенергії. Цьому будуть перешкоджати як учасники ринку, так і західні партнери.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступав за перенесення ринку електроенергії з 1 липня 2019 року на невизначений термін.

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