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09 липня 2019, вівторок, 12:03 22 Відео
Політика 2019-07-09T13:00:02+03:00
Українські Новини
Міністр Петренко осоромився в ефірі - не зміг відповісти про борги перед МВФ

Міністр Петренко осоромився в ефірі - не зміг відповісти про борги перед МВФ

Міністр юстиції Павло Петренко не зміг відповісти, коли завершилася дія меморандуму з Міжнародним валютним фондом, що був підписаний урядом Юлії Тимошенко, інформує портал uainfo.org.

Коментуючи під час програми "Свобода слова" на ICTV рішення суду, який визнав незаконним і безпідставним рішення уряду Володимира Гройсмана про підвищення тарифів, міністр заявив, що чинний уряд був зв'язаний меморандумом, підписаним в 2008 році.

У відповідь Юлія Тимошенко запитала в Петренка, до якого часу діяв цей меморандум. Міністр так і не зміг відповісти.

Лідер "Батьківщини" змушена була нагадати, що термін дії документа сплив ще дев'ять років тому, а за кредитами МВФ розраховувалися в 2012 році.

"Ви забули, що справи Ви приймали не в мене, а в уряду Азарова", – з іронією зазначила Юлія Тимошенко.

Дивіться на відео з 27-ї хвилини:

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