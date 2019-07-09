Міністр Петренко осоромився в ефірі - не зміг відповісти про борги перед МВФ

Міністр юстиції Павло Петренко не зміг відповісти, коли завершилася дія меморандуму з Міжнародним валютним фондом, що був підписаний урядом Юлії Тимошенко, інформує портал uainfo.org.\r\nКоментуючи під час програми "Свобода слова" на ICTV рішення суду, який визнав незаконним і безпідставним рішення уряду Володимира Гройсмана про підвищення тарифів, міністр заявив, що чинний уряд був зв'язаний меморандумом, підписаним в 2008 році.\r\nУ відповідь Юлія Тимошенко запитала в Петренка, до якого часу діяв цей меморандум. Міністр так і не зміг відповісти.\r\nЛідер "Батьківщини" змушена була нагадати, що термін дії документа сплив ще дев'ять років тому, а за кредитами МВФ розраховувалися в 2012 році.\r\n"Ви забули, що справи Ви приймали не в мене, а в уряду Азарова", – з іронією зазначила Юлія Тимошенко.\r\nДивіться на відео з 27-ї хвилини:\r\n