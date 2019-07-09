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09 липня 2019, вівторок, 11:45 18
Політика 2019-07-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
Ніхто не перевіряв, як держфонд Марини Порошенко витратив 154 млн гривень із бюджету на свої проекти

Ніхто не перевіряв, як держфонд Марини Порошенко витратив 154 млн гривень із бюджету на свої проекти

Марина Порошенко. Фото: bigmir.net
Марина Порошенко. Фото: bigmir.net

Проекти Українського культурного фонду, де дружина екс-Президента Петра Порошенка Марина є головою, на які з бюджету виділили 154 млн гривень, ніким не перевірялися.

Про це повідомила директорка УКФ Юлія Федів інтерв'ю Platfor.ma.

"Фінансово ми звітуємо перед Мінкультом. За рік фактичного існування зовнішніх перевірок поки що не було, але, звісно, можуть бути. Крім того, ми вже погодили з наглядовою радою тендер про міжнародний аудит діяльності УКФ однією з п’яти найбільших профільних компаній світу", - розповіла Федів.

Також вона повідомила про плани з перевірки операційної діяльності і всіх проектів.

"Архів усіх проектів є на нашому сайті, можна подивитися суму, результати і контакти заявника. Також цього року ми хочемо зробити публічну презентацію усіх проектів", - заявила директорка УКФ.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році фонд Марини Порошенко не зміг витратити шосту частину виділених Держбюджетом коштів.

Крім того, фонди Марини та Петра Порошенка отримають 1,7 млрд гривень з держбюджету в 2019 році.

5 листопада стало відомо, що фонд Марини Порошенко виділив 1,5 млн гривень громадській організації дружини віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка на проведення фестивалю.

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