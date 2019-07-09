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09 липня 2019, вівторок, 11:39 371
Політика 2019-07-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
Після запуску нового енергоринку ЄС погодився надати Україні EUR500 млн макрофінансової допомоги

Після запуску нового енергоринку ЄС погодився надати Україні EUR500 млн макрофінансової допомоги

Європейський Союз готовий виділити Україні черговий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі EUR500 млн.

"ЄС готовий надати другий транш (EUR500 млн) Четвертої програми макрофінансової допомоги, як тільки будуть виконані відповідні умови", - йдеться в тексті декларації сторін за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

Нагадаємо, Україна з 1 липня запустила новий ринок електроенергії. Дана реформа була однією з ключових умов для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро в 2019 році.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року представники України і ЄС підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на EUR1 млрд і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплені умови виділення цих коштів. Сума в EUR1 млрд була поділена на два рівних транша, перший з них ЄС перерахував в грудні 2018-го. Отримання другого прогнозувалося на весну-2019.

Основні умови отримання допомоги: закон передбачає боротьбу з відмиванням грошей, закон про авторизованого економічного оператора (АЕО), а також функціонування автоматичної системи повірки е-декларацій, виконання закону про ринок електроенергії та прийняття середньострокового плану реформування податкової та митної служб.

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